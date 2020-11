ACRU: Al pueblo lo que es del pueblo

Pero su historia en el freestyle no empieza en Parque Rivadavia, sino en Villa Adelina. Ya habiendo visto a sus compañeros de colegio improvisar en los recreos, Agustín decide participar en la competencia “Atenas Freestyle”, donde acumula un gran número de contiendas. Más tarde, también repartió rimas en las icónicas compes del under “Las Vegas Freestyle” y la “Madero”.

En el año 2016 pudimos disfrutar esporádicamente de la versión mejorada del Mc, con aún más rapeo y coherencia en sus barras gracias, seguramente, a que en este momento ya estaba más concentrado en sus proyectos musicales. Principalmente se destaca su participación en la Final Nacional del Quinto Escalón donde, pese a no ser de los más regulares en el torneo, logró ganar a grandes favoritos como Duki y Dam en octavos, a MKS en cuartos y se retira luego de un gran enfrentamiento con Wos en semifinales.

Acru es considerado a fin de año por la organización del Quinto Escalón para participar en el evento “El Final”, la última fecha en la historia de la compe, la despedida en el Estadio Malvinas Argentinas. Pero esa participación no fue como competidor, Agustín dio un show en uno de los eventos más multitudinarios y fue aplaudido por el público presente. Esto marcó un hecho clave en la carrera del rapero, que a partir del 2018 se metió de lleno en su faceta de músico, mostrándose serio y comprometido con su estilo y mensaje. Poco le costó al Mc descuidar el freestyle, en un gran momento de la actividad, para poder dedicarse a ese sueño… el público siguió apoyándolo de todas maneras en ambos caminos.

A mediados de año, otro single cae como regalo un 30 de agosto, “Delirio” con una producción de Mpdhela se transforma en una de sus canciones más escuchadas con 3,1 millón de reproducciones en Youtube. Pero eso no es todo, el 11 de octubre se sube al escenario de Wos en Groove y además de interpretar “Animal”, se rompen un freestyle como sólo ellos dos saben.

No conforme con todo esto, Acru nuevamente deja el acompañamiento para adueñarse del venue y se presenta con su fiel Dj Haze días después, 25 de octubre, en el mismo sitio con con entradas agotadas. En una noche mágica, con un público que terminó de confirmar el cariño y respeto atraído durante años por el rapero de zona norte, Acru sorprendió con la presentación de una nueva canción: “Monoblock”. Una suerte de autobiografía enaltecida por la fuerza y el orgullo con que es interpretada por el artista y, finalmente, nominada como una de las mejores canciones del género del año.

A fin de año Acru vuelve a pisar Groove, nuevamente como telonero pero esta vez de SDFK en su tour por los 25 años de la conexión entre Zatu y Acción Sánchez. Allí el joven artista se dirigió al público, no sin antes agradecer a todos los freestylers y la movida de las batallas, pidiendo que se animen a ir a los conciertos a apoyar a los raperos que quieren vivir de esto. El Mc lo tiene muy claro, es un agradecido con todas aquellas personas que lo bancan desde sus épocas de plazas, pero reafirma su compromiso y su amor con su carrera musical.

