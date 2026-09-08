Anatomía de un freestyle perfecto: cómo se gana una batalla en un segundo

Se acerca la Final Nacional Argentina de Red Bull Batalla. El viernes 2 de octubre, dieciséis freestylers compiten por el cinturón que los haga entrar en el salón de los representantes del país. Ante este contexto, hay una pregunta que vale la pena hacerse: ¿qué es lo que se juega arriba del escenario?

Para responder, existen algunas ideas que anteceden al hip hop, tan antiguas como el ser humano: la improvisación, el enfrentamiento y el cálculo. Estas fuerzas construyeron al mundo y son parte del freestyle, donde todo ocurre en tiempo real y una decisión puede durar menos que un segundo.

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El duelo criollo y el código de honor

Jorge Luis Borges escribió un cuento llamado “El fin”, donde sigue la historia del gaucho Martín Fierro más allá de sus propias páginas. El protagonista es el Moreno: el mismo hombre que, años atrás, perdió una payada contra Fierro con la palabra como única arma, y también el hermano de otro hombre al que Fierro había matado mucho antes. Desde esa derrota vuelve todas las noches a la misma pulpería, esperando que Fierro regrese para saldar esa cuenta pendiente. Cuando por fin se encuentran, el duelo cambia de forma: ya no se resuelve cantando, se resuelve con el filo del cuchillo, y es el Moreno quien mata a Fierro.

Ahí aparece el giro que le da título al cuento: al darle fin al otro, hereda su destino. Se convierte en el próximo hombre errante, sin causa ni rumbo, exactamente lo que era Fierro antes de morir. Borges no está celebrando esa salida: está mostrando algo que atraviesa toda la tradición gauchesca. El contrapunto cantado y el duelo físico son dos caras de una misma moneda que gira en el aire: el enfrentamiento por el honor. Un honor que, una vez cobrado, solo cambia de dueño.

La ofensa que exige una respuesta es parte del mecanismo que se repite, sin filo letal pero con la misma tensión, arriba de cualquier tarima de freestyle. Pienso en el momento en el que Dtoke deja el micrófono en el suelo ante Stigma, luego de terminar su round. Ofendido, el rapero chileno le suelta: ‘no entendés nada de respeto’. Stigma se engancha con la provocación, pierde el foco y su siguiente intervención lo deja expuesto. Dtoke lo lee al instante y lo termina con barras, con la bandera argentina sobre los hombros y una furia en la mirada que decía: estoy dentro de las reglas, este es mi round, esto me lo llevo a mi país.

El freestyle de hoy hereda los duelos del ayer. El escenario funciona como el cuadrilátero del duelo. La palabra, como el arma. Y como en todo código de honor que se precie, hay que saber responder sin perder el control de la batalla.

El ajedrez y el cálculo bajo presión

El ajedrez tiene algo que explica bien una parte del cálculo que ocurre durante una batalla: la capacidad de mirar unas jugadas hacia adelante. Antes de mover una pieza, un jugador puede imaginar cómo va a quedar el tablero después de algunas respuestas posibles y elegir el movimiento de ahora en función de lo que puede venir.

En una batalla ocurre algo parecido. Un freestyler escucha una palabra, detecta una intención, mide una rima, recuerda un recurso. Todo sucede mientras el rival sigue hablando. Hay que leer lo que está pasando y, al mismo tiempo, decidir qué hacer con eso.

La preparación aparece en aquella final nacional de 2022 entre Mecha y CTZ, cuando este último acusa a su adversario de tener “cero barrio”. En segundos, Mecha pide que corten la base, completa la percusión haciendo beatbox y cierra con la frase: “soy el MC más completo de todos los tiempos”.

Para llegar a ese momento hubo años de plaza, entrenamiento y recursos acumulados. La improvisación también se construye con todo lo que se hizo antes de subir al escenario. El recurso ya estaba ahí. Lo que apareció en ese instante fue la situación exacta para usarlo.

El otro concepto del ajedrez es el zugzwang: esa situación en la que un jugador está obligado a mover y cualquier movimiento disponible puede empeorar su posición. En una batalla aparece una presión parecida, aunque con una diferencia decisiva: el freestyler no puede pasar. Cuando el rival deja una acusación picando en el aire, el turno sigue corriendo. Quedarse callado tiene un costo. Hablar también. Hay que encontrar una salida mientras el reloj sigue avanzando.

En la ronda de objetos de la semifinal entre Aczino y Bnet en Red Bull Internacional 2018, esa presión aparece llevada al extremo. Sin beat, sin red de contención, cada uno saca objetos al azar de una caja y tiene que rimar con lo que le toca, ahí mismo. Bnet saca un skate y cierra su verso retándolo: “ahora dedícate al skate”. El objeto está tirado en el piso, esperando una respuesta. Aczino se sube, hace un ollie y convierte aquello que podía ser un obstáculo en el estallido del público.

La obligación de moverse termina convertida en una jugada. El cálculo dura apenas unos segundos, pero alcanza para encontrar una posibilidad donde antes había un objeto cualquiera.

El juego libre

Es fundamental este aspecto: el juego libre. Ahí el filo se afloja, aunque nunca desaparece del todo. La improvisación es algo tan cotidiano como que te llamen a una reunión importante sin avisarte de qué se trata, con la ropa todavía en el lavadero, sin tiempo para prepararte, y aun así tener que ser vos mismo frente a todos.

El violinista Stephen Nachmanovitch, en su libro Free Play, dice que la creatividad consiste en sacarle los obstáculos a lo que ya está adentro, para que salga. La idea resulta precisa para el freestyle. Después de años de entrenar rimas, estructuras, recursos, ritmos y respuestas, todo eso queda disponible. Aparece cuando hace falta, muchas veces antes de que el propio MC se dé cuenta de que lo estaba buscando.

Lo cotidiano es una gran fuente de inspiración, como en el histórico minuto de Tata contra Kusa en la Red Bull Batalla Argentina de 2020, cuando suelta su icónica frase: “mientras le hago upa a mi hija imagino un gran freestyle”, a la vez que enumera las tareas del día a día y todo lo que tuvo que atravesar para estar ahí parado.

Tata está hablando de su propia vida y, mientras lo hace, encuentra una imagen que difícilmente hubiera aparecido siguiendo un camino puramente calculado. La vida entra en la batalla y la batalla se la devuelve convertida en rima.

En algún momento hay que dejar de perseguir la respuesta y confiar en lo que ya se entrenó durante años. Dejar que una palabra lleve a otra. Que aparezca una imagen que no estaba prevista. Que el propio MC descubra dónde estaba yendo mientras rapea.

Camino a la Nacional

Un segundo puede separar al campeón del resto. El 2 de octubre, en Deseo Club, habrá dieciséis maneras de llegar hasta ese segundo. Solo una va a encontrar la respuesta para dejar su nombre en lo más alto de la Final Nacional Argentina de Red Bull Batalla.