Arranca la fase de inscripciones de Red Bull Batalla 2026

Abrimos fase de inscripciones.

¿Te gustaría participar en una regional de Red Bull Batalla en tu país, competir por una planza en una Final Nacional, sueñas con llegar a lo más alto del freestyle?

Si querés competir, este es el momento. Desde ahora podés mandar tu video a través de la app oficial y empezar tu camino rumbo al escenario más importante del país.

Tenés desde el 30 de abril hasta el 2 de junio.

Todos los que se han subido alguna vez a un escenario de Red Bull Batalla iniciaron su camino con una acción muy simple: Descargar la app oficial de Red Bull Batalla. Ahora es tu oportunidad de seguir esos pasos: practicá y practicá hasta que estés ready para subir tu video.

En juego hay 8 cupos directos a la Final Nacional Argentina, que se definen a través de la app y 3 cupos de plazas.

Los MCs que ya están confirmados para la temporada de 2026 son: Larrix, Mecha, Exe, Nasir Catriel, Cobe y CTZ, quienes fueron clasificados por podio.

Tenés tiempo hasta el 2 de junio para subir tu video.

Ruidoooo!