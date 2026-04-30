Larrix es el nuevo Campeón de Red Bull Batalla Argentina 2025
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Arranca la fase de inscripciones de Red Bull Batalla 2026

Estás a un minuto de ser parte de la Final Nacional de Red Bull Batalla 2026.
Por Red Bull Argentina
1 minutosPublished on

Parte de la historia

Red Bull Batalla Final Nacional Argentina 2026

Nueva temporada y nuevos aires: Argentina busca a su próxima leyenda del freestyle.

ArgentinaBuenos Aires, Argentina
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Abrimos fase de inscripciones.

¿Te gustaría participar en una regional de Red Bull Batalla en tu país, competir por una planza en una Final Nacional, sueñas con llegar a lo más alto del freestyle?
Si querés competir, este es el momento. Desde ahora podés mandar tu video a través de la app oficial y empezar tu camino rumbo al escenario más importante del país.

Tenés desde el 30 de abril hasta el 2 de junio.

Todos los que se han subido alguna vez a un escenario de Red Bull Batalla iniciaron su camino con una acción muy simple: Descargar la app oficial de Red Bull Batalla. Ahora es tu oportunidad de seguir esos pasos: practicá y practicá hasta que estés ready para subir tu video.
En juego hay 8 cupos directos a la Final Nacional Argentina, que se definen a través de la app y 3 cupos de plazas.
Los MCs que ya están confirmados para la temporada de 2026 son: Larrix, Mecha, Exe, Nasir Catriel, Cobe y CTZ, quienes fueron clasificados por podio.
Tenés tiempo hasta el 2 de junio para subir tu video.
Ruidoooo!

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