Campeonato del Mundo de Mountain Bike 2020: Resultados

Final femenina en la categoría de descenso

Camille Balanche fue la única que no se cayó

, a pesar de no tener mucha experiencia pues solo lleva tres años en la especialidad, fue capaz de darle a Suiza el primer Campeonato del Mundo de Descenso.

Tracey Hannah no pudo con Balanche

Balanche fue la única mujer que no se cayó en la sección del bosque y cruzó la línea con un tiempo que era tres segundos más rápido que el de Nicole, por lo que destronaba a la campeona de 2019, quien se tenía que conformar con la medalla de plata.

