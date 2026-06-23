Los clasificados para la Final Nacional de Red Bull Batalla 26-27

Una lista nunca es solamente una lista. A veces alcanza para empezar a imaginar una temporada entera. La de Red Bull Batalla Temporada 2026-27, acaba de dar ese primer paso.

Red Bull Batalla confirmó a ABEL, CACHA, DYBBUK, FRANCHUTE, KLAN, MECHA, RIFE, SOPHIA y TOBI como los primeros clasificados a la Final Nacional de Argentina 2026-27 a través de las audiciones enviadas en la app oficial. Ellos se suman a COBE CLK, EXE, NASIR CATRIEL y CTZ , que ya tenían asegurado su lugar tras la temporada anterior. El mapa empieza a completarse y comienza a revelar el perfil de una Nacional donde convivirán generaciones, recorridos y estilos muy distintos.

Final Nacional Red Bull Batalla 2025 © Federico Sevilla

El recambio ya tiene nombres

El freestyle de ABEL recuerda al de quienes hacen malabares con cuchillos. El filo siempre está presente. Lo que deslumbra no es solamente la destreza, sino la sensación de que, en cualquier descuido, alguien puede salir lastimado. Referente de las plazas y debutante absoluto en Red Bull Batalla, hace tiempo convirtió una frase en una bandera: "Inviertan en Abel, saben". Ahora esa apuesta entra en el escenario más importante de su carrera.

Entre los debutantes también aparece TOBI , uno de los nombres con mayor proyección de la nueva generación. Su recorrido nació entre cyphers, canciones y plazas, sin separar nunca la competencia de la música. No es casual que uno de sus temas se llame Poeta Lastimado. Esa sensibilidad también aparece cuando compite: detrás del flow hay un competidor que entiende que una imagen puede pesar tanto como una respuesta.

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Después de destacarse en la Regional de Buenos Aires 2025, RIFE consigue su clasificación a la Final Nacional. Su manera de competir recuerda a la de un boxeador que trabaja la pelea antes del golpe definitivo. Avanza, presiona, acorrala y obliga al rival a retroceder hasta encontrar el momento exacto para lanzar el impacto que viene preparando desde las primeras barras.

Esas mismas regionales también dejaron otro nombre propio: FRANCHUTE . En las plazas puede sostener cuatro réplicas consecutivas antes de quedarse con la victoria. Su principal virtud está en la resistencia. Aguanta cuando otros empiezan a desesperarse y encuentra el momento justo para volver a golpear.

Regional Red Bull Batalla © Federico Sevilla

Permanecer también es competir

No todos llegan por el mismo camino. Algunos irrumpen. Otros demuestran que sostenerse también exige volver a empezar.

DYBBUK vuelve a meterse entre los clasificados de una Final Nacional después de consolidarse como uno de los competidores más regulares del circuito. Su recorrido incluye Regionales, una Final Nacional y actuaciones de alto nivel en otras competencias, siempre con el mismo sello: rara vez corre una batalla, prefiere caminarla. Tiene la paciencia de esos cazadores que saben que el error llega antes que la presa. Mientras otros buscan el golpe desde la primera barra, él desgasta, presiona y espera. Cuando el rival deja una rendija abierta, ya es demasiado tarde.

SOPHIA también sabe lo que significa competir en una Final Nacional. Tras su participación en la edición 2025, vuelve a ganarse un lugar entre los clasificados. En una entrevista recordó que todo empezó mucho antes de los escenarios: "Antes me frenaba ser joven o no sentirme parte. De chica tenía el hábito de escribir. Ese fue el motor primero hasta que di el paso y busqué en la plaza alguien que coincidiera conmigo." Su recorrido confirma que la constancia también encuentra nuevas formas de sostenerse.

Sophia en la Final Nacional de Red Bull Batalla © Federico Sevilla

La experiencia también vuelve

El regreso de CACHA es uno de los grandes focos de esta edición. El freestyler de Lobería disputó su última Final Nacional argentina en 2020 y, un año más tarde, representó al país en la Final Nacional de Estados Unidos. Su vuelta lo enfrenta a una generación que creció con otras referencias, pero con el mismo objetivo. Provocador, técnico y versátil, siempre encontró su fortaleza en sacar al rival de su plan y obligarlo a competir en un terreno incómodo.

KLAN ocupa un lugar difícil de repetir dentro del freestyle argentino. Campeón nacional y referente de toda una generación, construyó una carrera que excede los títulos. Lo resumió con una frase que explica su manera de entender la competencia: "No me define solo una victoria. Lo que vengo a representar en el rap y en la cultura hip hop está por encima de ganar o perder." Esa mirada es la que vuelve a poner en juego cada vez que se anota en una nueva temporada.

MECHA convirtió la preparación en una filosofía competitiva. Mucho antes de levantar el cinturón imaginaba ese momento una y otra vez. Hoy regresa con la experiencia de quien conoce el recorrido y con la disciplina de los grandes atletas: entender que el prestigio nunca reemplaza al trabajo y que cada temporada obliga a empezar de nuevo.

Abrazo entre Mecha y Nasir Catriel © Federico Sevilla

Todavía quedan tres lugares por definirse en El Eje de la Rima (Buenos Aires), Don Rimador (Córdoba) y Elite Free (Rosario) . De esas plazas saldrán los últimos clasificados que completarán la Final Nacional 2026-27.

El mapa ya empieza a mostrar sus formas. Debutantes con hambre, competidores que sostuvieron su lugar a fuerza de constancia y campeones que vuelven para medir otra vez el alcance de su legado compartirán el mismo escenario.

La lista ya está escrita. Ahora llega el momento de defender cada nombre.

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