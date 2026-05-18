La competencia convocó a bailarines de distintas partes del país, con 1100 participantes de Tucuman, Santiago del Estero, Neuquen, Formosa, entre otras provincias. La lista compuesta por 12 wildcards: Socha, Dualiti, Mortem, Loudy, Tynaz, Membri, Antares, Pacifi, NaZa Oliva, Bensha, Chipita y Zai Forte, se completó con Male DPH, Isak, Lil French y Octopluuus, ganadores de la Qualifier de Red Bull Dance Your Style entre más de 100 inscriptos.