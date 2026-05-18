Red Bull Dance Your Style, llegó al Deseo Club en Argentina con más de 1.300 personas presentes.
La competencia convocó a bailarines de distintas partes del país, con 1100 participantes de Tucuman, Santiago del Estero, Neuquen, Formosa, entre otras provincias. La lista compuesta por 12 wildcards: Socha, Dualiti, Mortem, Loudy, Tynaz, Membri, Antares, Pacifi, NaZa Oliva, Bensha, Chipita y Zai Forte, se completó con Male DPH, Isak, Lil French y Octopluuus, ganadores de la Qualifier de Red Bull Dance Your Style entre más de 100 inscriptos.
Pacifi se enfrentó primero a Tynaz, después superó a Dualiti y luego a Lil French. El público fue decisivo en la batalla final entre Isak y Pacifi. Después de tres rounds, Pacifi se consagró como ganador de la Final Nacional de Red Bull Dance Your Style Argentina 2026.
Nicolás Concha Cortez, el nuevo campeón argentino de Red Bull Dance Your Style, representará al país en la Final Internacional que se realizará el 24 de Octubre de 2026, en Zúrich, Suiza.