Conocé que compes nacionales te pueden ayudar con la app de Batalla

El aspirante tendrá que grabar un vídeo de 1 minuto con una improvisación basada en las 5 palabras que aparecerán en pantalla. Una vez grabada la improvisación, el vídeo pasará a la aprobación de Red Bull, que se reserva el derecho de rechazarlo si la calidad del sonido y/o imagen son deficientes; está repetido; no se improvisa sobre las palabras que se muestran; la letra del participante no es una creación original del mismo; si no se puede reconocer en el vídeo a la persona que lo graba, etc.