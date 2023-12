Ella es la inimitable Aldana Bertran

La ciudad costera es la cuna del surf de Argentina y, al igual que en California o el País Vasco, esto rápidamente llevó al establecimiento de una cultura del skate que a su vez se convirtió en parte de la vida allí. Puede que no te sorprenda saber que el ex patinador del año de la revista Thrasher, Milton Martinez, surgió de esta escena de skate desproporcionadamente exitosa, por ejemplo.

“Desde el primer momento que me subí a un skate, la sensación se apoderó de mí”, recuerda. “Me di cuenta de que era muy divertido, solo éramos mi patineta y yo. Podría dedicarle horas y horas y no aburrirme. Quería aprender más y más”.

