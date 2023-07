Cómo Córdoba se volvió el semillero del freestyle argentino

fue la primera capital del freestyle en el interior de Argentina. Ubicada en el centro geográfico del país (limita con otras siete provincias), a comienzos de los 2000 los primeros campeonatos nacionales fueron celebrados allí. “Como el circuito en Buenos Aires era muy reducido, viajar a Córdoba era la frontera a cruzar”, dice Deja Vú, miembro de BAS Crew que participó en 2001 del primero de esos torneos (perdió en semis contra Mustafá Yoda). “Estábamos en conocimiento de que Córdoba era una Meca de diferentes flows”, recuerda. “Además las batallas para nosotros, cuanto más lejos de nuestra zona de confort fueran, mejor. Porque vos te ibas a encontrar con un tipo que no sabías cómo rapeaba, no conocías su nombre real, no conocías su casa, sus amigos, sus defectos, su talento. Entonces ibas a la nada. Al no haber internet, no había forma de conocer a tu contrincante y eso, justo, era lo que le daba mística.”

En Córdoba siempre hubo mucho “knowledge”, gente que conocía los elementos (grafiti, break, turntablism, rap), cercanos en algunos casos a los deportes extremos y a la electrónica (“allá son muy nocheros”, agrega Deja Vú). En la ciudad estaban Carballo y Jeez, dos raperos que alrededor de 2007 eran socios en su propia tienda de ropa (Docta Hip-Hop Shop), la cual funcionaba como punto de encuentro de la escena; desde ahí organizaban –con DJ Coloso– la versión criolla de la neoyorkina End of the Weak, que sería la primera batalla con temáticas que existió en Argentina.

Por ejemplo, Mecha se hizo lugar en las ligas mayores antes de la pandemia, debutó en Red Bull y ascendió a FMS, pero cuando comenzó el aislamiento consiguió hacer podio en a puertas cerradas. Por su lado, sus amigos Naista y Larrix tuvieron que hacer el camino inverso: un ascenso vía Discord durante la pandemia y luego presencial, pero se adaptaron y también consiguieron ascender a esa liga y hacer su debut en Red Bull. (En el caso de Larrix, sin haber pisado jamás un evento under de Buenos Aires. “Eso reafirma tu teoría de que no hace falta Capital”, dice él.)

Otro caso es el salteño Alkoy. “Sin ir más lejos, las dos veces que clasifiqué a una Red Bull nacional fueron en Córdoba”, dice él. Es común que en las regionales de esa provincia siempre clasifique alguien de fuera, porque es el público más hostil pero al parecer también el más justo: van a disfrutar de las batallas y no se casan con un estilo (acá las asonantes valen lo mismo que las otras rimas). “Es gente que va con muchas ganas de festejar y de hacer quilombo del lindo a las competencias de freestyle, y eso me encanta”, agrega Exe.

Después están sus compes under. Los cordobeses tienen las competencias más divertidas del país. Son compes donde de pronto te ponen un RKT “para ver qué pasa” y hay leyes propias o tradiciones. En Carlos Paz está la Anti-Cops, organizada por el Mono Strong, donde las “rimas personales” no están bien vistas. Y en Córdoba Capital está la Only Bars, donde Mecha dio la vuelta Olímpica después de ganar la Nacional.

