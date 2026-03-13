Luego de la segunda edición en 2025, que coronó a Mortem como campeón nacional, Red Bull Dance Your Style regresa y promete ser el evento de baile más épico del año.
Nuevamente 16 competidores se pondrán a prueba en batallas de baile improvisado 1vs1 y el público será quién decida quien es el ganador.
¿Quiénes se enfrentarán en la Final Nacional? El campeón nacional 2025, Mortem, y la actual subcampeona, Zai Forte, ya tienen su lugar asegurado. A ellos se suman 10 wildcards, es decir, bailarines de diferentes lugares y estilos invitados a competir por su gran nivel.
¡Atención! 🚨🚨 Por primera vez, habrá 4 cupos disponibles a definirse en una Qualifier el 15 de Mayo. Las inscripciones para participar abrirán el 20 de Marzo.
La Final Nacional será el 16 de Mayo en Deseo Club, donde conoceremos al nuevo campeón nacional de Red Bull Dance Your Style 2026. Quien resulte ganador viajará a Zurich, Suiza, para competir por un lugar en la Final Internacional y representar al país.
Prepárate para vivir batallas épicas en Red Bull Dance Your Style. ¿Estás listo para ser parte del público que decidirá quién será el próximo campeón?