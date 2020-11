Dani: un debut sin debutante

Dos hechos terminan por cerrar un gran año: Dani participa en su primer campeonato internacional en México. Es invitado al torneo Pangea con grandes mc’s internacionales, y sin sentirse menos el freestyler oriundo de Buenos Aires se enfrenta en un Seven To Punch contra Aczino, Jony B, Lobo Estepario, Yartzi, Blon, Zasko, Nekroos y Lancer Lirical. Finalmente terminó cayendo en la ronda de cuartos de final vs Yartzi pero el argentino no pasó desapercibido. Además el rapero abre la puerta al inicio de su carrera musical con 21334, su primer single que hoy ya supera las 22 millones de reproducciones en Youtube.