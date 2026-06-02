Desafío Ruta 40: cinco etapas de rally-raid a alta velocidad

El exigente recorrido de 3.000 kilómetros puso a prueba a la caravana del Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC), obligando a los pilotos a enfrentarse a pasos de montaña, dunas, lechos de ríos y zonas de densa vegetación. La carrera consagró a ganadores inéditos y reafirmó el dominio de figuras consagradas del 'off-road' que ya hacen de la victoria un hábito. Así se definió la carrera que hoy celebra sus podios en San Juan, Argentina.

A sus 23 años, Seth Quintero aceleró a fondo para adjudicarse su primera victoria absoluta en la categoría Ultimate. El piloto del Toyota Gazoo Racing inició la última etapa con una ventaja de apenas siete segundos y supo mantener la calma para asegurar el triunfo. Tras haber conquistado el título mundial de Challenger en 2023, este triunfo en la clase reina consolida al californiano como uno de los grandes referentes del campeonato.

Quotation "Ya había subido al podio general en varias carreras de Ultimate, pero me faltaba ese factor de suerte necesario para ganar. Tengo mucho que agradecer. Red Bull ha estado conmigo desde los 12 años para llevarme hasta aquí. Mi copiloto, Andrew 'Shorty' Short, hizo un trabajo impecable. A mi madre, mi padre y a todos los que me apoyan desde casa... gracias, los quiero mucho." Seth Quintero

Henk Lategan le dio también el segundo puesto a Toyota Gazoo Racing, cruzando la meta a menos de dos minutos de Quintero tras 16 horas de intensa batalla contra el reloj en territorio argentino. Lategan había logrado su primera victoria en Ultimate en la tercera prueba de la temporada pasada, antes de que su compañero de equipo estadounidense repitiera la hazaña a mitad de este año.

Quotation "Las dos primeras etapas nos pillaron un poco por sorpresa, pero tuvimos el ritmo para recuperarnos y asegurar el segundo lugar. Estoy muy feliz por Seth y su primera gran victoria, y encantado de que el equipo sume unos excelentes primer y segundo puestos." Henk Lategan

Nasser Al-Attiyah salió a la especial definitiva a menos de 10 segundos de Quintero y el catarí atacó al máximo en busca del triunfo. Desafortunadamente para el vigente campeón del Dakar, un pinchazo inoportuno frenó sus aspiraciones al título. A pesar del contratiempo, Al-Attiyah remontó para asegurar el tercer escalón del podio general.

Quotation "Tuvimos un pinchazo en la última etapa que nos dejó relegados bajo el polvo, pero así son los deportes de motor. Terminamos terceros y sumamos puntos importantes para el campeonato. Todo queda muy bien perfilado para la próxima ronda en Marruecos." Nasser Al-Attiyah

Sébastien Loeb, compañero de equipo de Al-Attiyah en Dacia, finalizó el Desafío Ruta 40 en la cuarta posición de la general. Este resultado mantiene al francés al frente de la clasificación mundial de la categoría Ultimate a falta de dos paradas para el cierre de la temporada. Loeb lidera con 114 puntos, seguido de cerca por Al-Attiyah con 111 y Quintero con 101, anticipando un desenlace espectacular.

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Por su parte, el tercer Dacia, pilotado por Lucas Moraes, sufrió un fuerte accidente en las dunas durante la tercera etapa, pero logró reincorporarse al rally para cruzar la línea de meta.

El argentino Kevin Benavides tuvo un debut lleno de acción en la categoría Ultimate al volante de una Toyota Hilux. El bicampeón del Dakar en motos demostró su velocidad al conseguir un podio en la segunda etapa, ratificando su capacidad para rodar al ritmo de los mejores de la especialidad.

Quotation "Estoy sumamente feliz por terminar la carrera, ya que ese era mi principal objetivo en este debut dentro de la clase Ultimate. Logramos parciales excelentes esta semana; subir al podio en la segunda etapa fue algo increíble." Kevin Benavides

La afición local se volcó a las rutas durante toda la semana para alentar al héroe local, Luciano Benavides. El vigente ganador del Dakar brindó un gran espectáculo, aunque se quedó a las puertas del podio general con un cuarto puesto. La lucha por el título de la temporada se mantiene abierta entre Benavides y su compañero en KTM, Sanders, con una diferencia de apenas seis puntos entre ambos.

Quotation "En líneas generales ha sido una buena semana y me sentí cómodo con mi nivel de manejo. Faltó redondear el resultado debido a pequeños errores puntuales. Me alegro por la victoria de Daniel; el equipo atraviesa por un gran momento. Cedí el liderato del campeonato en esta ronda, pero descansaré bien antes del próximo desafío en Marruecos." Luciano Benavides

Luciano Benavides Ruta 40 © Marcin Kin

La caravana del Campeonato Mundial de Rally-Raid continuará su actividad en el Rallye du Maroc, que se disputará del 28 de septiembre al 3 de octubre. La penúltima cita del año se adentrará en el Desierto del Sáhara para un examen definitivo sobre las dunas. Con diferencias tan estrechas en todas las clasificaciones, el continente africano ya domina la mente de los aspirantes al título.