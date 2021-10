¿Querés conocer a los MCs que van a competir en la #RedBullBatalla?

No hay nadie con quien no me quiera cruzar y no quiero cruzar a nadie en particular. La verdad siento que a mí me van a elegir, o no sé. No sé qué puede pasar.

Nunca va a salir de mí decir que tengo cancha en esto. Simplemente por algo mío, que a veces no me siento preparada y a veces siento que sí. Obviamente siempre digo que todo me ayuda, ya estar en God Level, el haber estado en el show de Acru, lo de FMS, siento que me ayuda mucho a ver tanta gente, aunque no sé si la nacional va a ser con público, me acostumbré a eso y me gusta.

Puro, como es. Porque realmente nunca me esforcé, nunca manipulé mucho mi freestyle para que sea de alguna forma, siempre fui y rapeé y bueno a veces me trabo y cosas así y está bien, es lamentable pero a veces pasa. Yo sé que en la que me deje llevar y me pare bien firme la rompo toda, a veces uno tiene su día que se jode al momento de hacer lo que a uno le gusta pero me siento preparada. Me siento bien rapeando como estoy rapeando ahora.

