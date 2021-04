El gobierno australiano ha dictado medidas muy restrictivas para intentar contener la pandemia en la medida de lo posible. Así, todo aquel que llegue al país deberá pasar por una cuarentena de dos semanas, lo que no es factible para las personas que componen el circo de la F1. Por ello, la cita en el país de los canguros se ha pospuesto hasta el 21 de noviembre . En Australia será primavera, en esa época la temperatura en Melbourne suele rondar los 20 grados, por lo que no deberá haber ningún problema en ese aspecto.

El gobierno australiano ha dictado medidas muy restrictivas para intentar contener la pandemia en la medida de lo posible. Así, todo aquel que llegue al país deberá pasar por una cuarentena de dos semanas, lo que no es factible para las personas que componen el circo de la F1. Por ello, la cita en el país de los canguros se ha pospuesto hasta el 21 de noviembre . En Australia será primavera, en esa época la temperatura en Melbourne suele rondar los 20 grados, por lo que no deberá haber ningún problema en ese aspecto.