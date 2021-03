10 cosas que debes saber de Fernanda Maciel

1. Trabajaba como abogada especialista en asuntos medioambientales

2. Su inspiración es la estrella de Free Solo

3. También aspira a la perfección… como Nadia Comaneci

4. Su sueño es escalar el Everest corriendo

5. ¡Su abuelo intentó volver a practicar el jiu-jitsu con 75 años!

6. Iba corriendo a la escuela porque era más rápido y barato que el autobús

7. Al ascender el Cervino temió quedarse ciega…

“No podía abrir los ojos. Estuve sola tres días en el hospital y nadie hablaba inglés. Durante el segundo día me pude comunicar con una enfermera italiana, quien cogió mi móvil para llamar a un amigo y explicarle que estaba en el hospital. Pensaba que me iba a quedar ciega. Ha sido el momento que más miedo he pasado en mi vida”, recuerda.

8. Gonzalo, su compañero de piso, murió en la misma montaña