El mejor once de FIFA 21, según las estadísticas

POR: Jan Oblak, Atlético de Madrid, 91 puntos

Oblak ha vuelto a luchar por el primer lugar con Alisson y ter Stegen, pero el portero del Atlético conserva el liderato en el juego. Ha sido otra temporada sin trofeos para el Atlético, aunque pocos pondrían en duda la posición de Oblak como mejor portero del mundo, especialmente después de su actuación como el gran salvador de partidos contra el Liverpool en la Liga de Campeones. Adrián, cuyo error le costó al Liverpool ese partido, no es de extrañar que no se encuentre entre los 20 mejores porteros.

LI: Andy Robertson, Liverpool, 87 puntos

El lateral izquierdo del Liverpool se convierte en el mejor once después de conquistar esta temporada la Premier League. Gran parte del juego del Liverpool se desarrolla a través de los laterales que se lanzan al ataque, y con un ritmo de 83 y regate de 80, Robbo es tu hombre si buscas salir desde atrás. Puede que haya habido mejores laterales en la historia de la Premier League, pero pocos han sido tan importantes para su equipo como Robertson para el Liverpool.

DFC: Virgil Van Dijk, Liverpool, 90 puntos

DFC: Sergio Ramos, Real Madrid, 89 puntos

Sergio Ramos ha sido uno de los defensas mejor valorados de FIFA durante una década, y aunque jugadores de la talla de Koulibaly, Laporte y su compañero de equipo del Real Madrid, Varane, le siguen de cerca, nadie puede mirar sus actuaciones esta temporada y afirmar que su puesto está injustificado. Una pieza clave en la victoria del Real Madrid, no se queda tampoco atrás, terminando la temporada como el 10º máximo goleador de la Liga. No es el jugador más simpático, pero es innegablemente impresionante.

LD: Trent Alexander-Arnold, Liverpool, 87 puntos.

MCD: Casemiro, Real Madrid, 89 puntos

MCD: Joshua Kimmich, Bayern Munich, 88 puntos