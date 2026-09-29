Todo listo para la Final Nacional de Red Bull Batalla Argentina 2026

CTZ (Mauricio Vallejo Ortiz): Subcampeón nacional 2022 y tricampeón invicto de la Regional Buenos Aires (2022, 2024, 2025). Creador de Cuna de Oro, promueve la corriente de rapear "con la mente en blanco", la cual prescinde del cálculo previo en favor del instinto inmediato.

Cobe CLK (Matías Ruiz): Subcampeón nacional 2025, es referente de Santa Fe capital y creador de Punto Cultura, un proyecto social que fomenta el rap en los barrios de su provincia.

Nasir Catriel (Catriel Díaz): El competidor rosarino con más presencias en la historia de la Final Nacional (4 ediciones). Máximo campeón histórico de Élite Free con más de quince títulos (marca que comparte con GW), destaca por una escritura densa con referencias de autor plasmadas en su trabajo musical Ballet para las masas.

Exe (Exequiel Fabiani): El primer competidor de Bahía Blanca en completar el circuito Regional, Nacional e Internacional, registrando dos cuartos puestos internacionales (2024 y 2026) que lo posicionan como un especialista en escenarios de alta presión.

Dybbuk (Federico Rodríguez Giberti): Acumula dos subcampeonatos regionales (2018, 2022), dos temporadas en FMS Argentina y un título internacional en Batalla de Guerreros (Panamá). Destaca por un estilo de cálculo paciente que castiga el error ajeno.

Cacha (Eduardo Cachavilano): Tras disputar su última Final Nacional argentina en 2020 y representar al país en la Final Nacional de Estados Unidos en 2021 —con pasos por El Quinto Escalón, FMS, God Level y Pangea—, su regreso a la tarima de Red Bull Batalla es uno de los más esperados de la edición.