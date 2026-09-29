Todo listo para la Final Nacional de Red Bull Batalla Argentina 2026

El 2 de octubre, Deseo Club será sede de la Final Nacional de Red Bull Batalla Argentina 2026, en el marco del vigésimo aniversario de la competencia de improvisación más importante de habla hispana. Dieciséis competidores subirán al escenario en busca del cinturón que corona al campeón del país y otorga el pasaje directo a la Final Internacional.
El cuadro de clasificados se completó en dos etapas. Trece competidores aseguraron su lugar a través de las audiciones enviadas a la aplicación oficial y de su desempeño en la temporada anterior. Los últimos tres cupos se resolvieron en el circuito de plazas: Dyse se consagró en El Eje de la Rima (Buenos Aires), GW cerró una temporada perfecta en Élite Free (Rosario) y Naista se impuso en Don Rimador (Córdoba).
El equipo del evento
La jornada estará acompañada por un equipo de figuras consagradas de la escena para llevar la transmisión y la energía del recinto al máximo nivel:
- Host: Shulio
- DJ oficial: Pacha One
- Jurado: Juancín, Akapellah y Larrix
- Casters: Barba Roja y Ro Zarazaga
- DJ Set Pre-show: Zone
- DJ Side Acts: Naicuist
Los campeones nacionales
- Mecha (Thomas Antonelli): Fue el primer MC del interior del país en consagrarse campeón de Red Bull Batalla Argentina en 2022, y hoy suma a esa distinción el título de FMS Argentina 2024-2025. Es cofundador, junto a Naista y Larrix, del colectivo CONTRAPARTE —esta edición lo enfrenta en las llaves a uno de sus propios socios de crew—.
- Klan (Lucas Santo): Campeón nacional en 2021 y uno de los nombres de mayor recorrido y peso simbólico del freestyle argentino. Formado en los vagones de trenes y los grafitis del conurbano, resume su lugar en la disciplina con una declaración de principios: "No me define sólo una victoria. Lo que vengo a representar en el rap y en la cultura hip hop está por encima de ganar o perder".
Podio y trayectoria
Siete competidores llegan con un historial consolidado en instancias finales, podios nacionales y una trayectoria de varios años en el circuito:
- CTZ (Mauricio Vallejo Ortiz): Subcampeón nacional 2022 y tricampeón invicto de la Regional Buenos Aires (2022, 2024, 2025). Creador de Cuna de Oro, promueve la corriente de rapear "con la mente en blanco", la cual prescinde del cálculo previo en favor del instinto inmediato.
- Cobe CLK (Matías Ruiz): Subcampeón nacional 2025, es referente de Santa Fe capital y creador de Punto Cultura, un proyecto social que fomenta el rap en los barrios de su provincia.
- Nasir Catriel (Catriel Díaz): El competidor rosarino con más presencias en la historia de la Final Nacional (4 ediciones). Máximo campeón histórico de Élite Free con más de quince títulos (marca que comparte con GW), destaca por una escritura densa con referencias de autor plasmadas en su trabajo musical Ballet para las masas.
- Exe (Exequiel Fabiani): El primer competidor de Bahía Blanca en completar el circuito Regional, Nacional e Internacional, registrando dos cuartos puestos internacionales (2024 y 2026) que lo posicionan como un especialista en escenarios de alta presión.
- Dybbuk (Federico Rodríguez Giberti): Acumula dos subcampeonatos regionales (2018, 2022), dos temporadas en FMS Argentina y un título internacional en Batalla de Guerreros (Panamá). Destaca por un estilo de cálculo paciente que castiga el error ajeno.
- Cacha (Eduardo Cachavilano): Tras disputar su última Final Nacional argentina en 2020 y representar al país en la Final Nacional de Estados Unidos en 2021 —con pasos por El Quinto Escalón, FMS, God Level y Pangea—, su regreso a la tarima de Red Bull Batalla es uno de los más esperados de la edición.
- Sophia (Sofía Tredicce): Con una trayectoria de años dentro de la cultura como escritora, organizadora de eventos y jurado en La Plata, su paso a las batallas estuvo precedido por la composición. En 2025 alcanzó los cuartos de final de la Final Nacional de Red Bull Batalla, se consagró campeona de Linaje Freestyle e ingresó a FMS Argentina, consolidando un estilo donde la construcción poética sostiene el golpe.
La nueva generación
Cuatro nombres hacen su debut en la Final Nacional tras dominar el circuito underground y las competencias regionales con identidades bien definidas:
- Rife (Adán Mancebo): Primer competidor de Moreno en clasificar a una Final Nacional. Heptacampeón de Cuna de Oro, tetracampeón de DEM Argentina y ganador en Fénix Freestyle e Insert Beat, administra las batallas con el ritmo de un boxeador que espera el momento exacto para rematar.
- Franchute (Franco Marion): Surgido de El Quinto Escalón en 2016 y bicampeón de Representar Freestyle. Tras un destacado paso por la Regional Buenos Aires 2025, destaca por su capacidad de sostener batallas de largo aliento y hacer de la resistencia en las réplicas su principal fortaleza.
- 1Tobi (Tobías Benegas): Primer representante de José C. Paz en alcanzar la cita máxima. Criado en una familia donde el boombap era cotidiano, combina el ataque de plaza con la musicalidad de su mixtape Poeta Lastimado, buscando la imagen poética antes que la agresión vacía.
- Abel: La negación del espectáculo fácil. Tras un periodo de cinco años de entrenamiento en silencio antes de competir, llega a su primera Nacional tras una temporada consagratoria como campeón de Supremacía MC 2025 y FMS Under, operando en el escenario con métricas de precisión quirúrgica.
Los tres de las plazas
El circuito subterráneo aportó tres perfiles forjados en la intemperie y la autogestión:
- Dyse (Dylan Segura): Nacido en Paraná, se consagró campeón de El Eje de la Rima en Buenos Aires a pesar de competir atravesado por un cuadro febril. Es el primer entrerriano en clasificar a una Final Nacional a través del circuito de plazas, con una cadencia acelerada similar a la de un corredor de vallas.
- GW (Gonzalo Sequeira): Máximo campeón histórico de Élite Free junto a Nasir Catriel tras adjudicarse las tres fechas de 2026. Su rap directo sintetiza los años de privación del underground en una barra propia: "Decían no gastes la plata / pero eran mis sueños o la comida en casa / dividí mitad y mitad / y me fui a dormir a la plaza".
- Naista (Yamil Durán): Cofundador de CONTRAPARTE junto a Mecha y Larrix. Se impuso en el torneo Don Rimador de Córdoba —disputado bajo una intensa lluvia que obligó a trasladar la competencia a un recinto cerrado para rapear a capela y sin micrófonos—, asegurando el último pasaje del cuadro.
Un solo cinturón
El 2 de octubre en Deseo Club, cuando el ritmo de Pacha One comience a sonar y la conducción de Shulio marque el inicio de las llaves, la teoría cederá su lugar a la ejecución inmediata. En el vigésimo aniversario de Red Bull Batalla Argentina, dieciséis competidores saldrán a demostrar que la palabra escrita en el aire sigue siendo la forma más pura del prestigio.