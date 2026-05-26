“Ganar el Dakar cambió algo dentro de mí" Luciano Benavides en Rally-Raid

El Campeonato del Mundo de Rally-Raid (W2RC) regresa a Argentina para disputar un siempre exigente Desafío Ruta 40. Los mejores especialistas de off-road del planeta volverán a medirse al límite a lo largo de 3.000 kilómetros de terreno cambiante, con desafíos como las emblemáticas dunas de El Nihuil y pasos de montaña en plena Cordillera de los Andes. A eso se suman salares, cauces secos, sectores de grava suelta y más trampas naturales a lo largo de las provincias de San Juan y Mendoza.

Los hermanos argentinos Luciano y Kevin Benavides contarán con el impulso de una afición que vive el motor con intensidad. Luciano hizo historia al conquistar el Dakar 2026 con su KTM 450 Rally por un margen mínimo de apenas dos segundos. El Desafío Ruta 40 será su primera carrera en casa como campeón del Dakar y después de ampliar su vínculo con Red Bull KTM Factory Racing.

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“Ganar el Dakar cambió algo dentro de mí, porque fue un sueño que perseguí durante muchos años, pero ahora la motivación es todavía mayor para seguir ganando y conseguir más”. – Luciano Benavides

Kevin, el mayor de los Benavides, es bicampeón del Dakar en motos, lo que convierte a los hermanos salteños en los únicos hermanos en ganar el rally más duro del mundo sobre dos ruedas. Tras sus victorias en el Dakar de 2021 y 2023, Kevin inicia ahora una nueva etapa al volante. En esta edición del Desafío Ruta 40 competirá con un Toyota Hilux en lo que será su estreno en la clase Ultimate del W2RC.

“Estoy muy entusiasmado con esta nueva aventura. Es un salto enorme en mi carrera deportiva poder debutar en la categoría Ultimate. Es el nivel más alto del mundo de los rally-raids”. - Kevin Benavides

Frente a Dacia habrá una ofensiva de tres potentes Ford Raptor T1+. Los pilotos de Ford Racing Carlos Sainz y Nani Roma regresan a caminos que les traen recuerdos ganadores de la era sudamericana del Dakar. El recorrido de esta semana vuelve a conectar con trazados ya transitados por el rally en Argentina. El tercer Ford Raptor T1+ estará pilotado por Mitch Guthrie Jr., ganador del Desafío Ruta 40 2023 en la categoría Challenger.

“Estoy feliz de volver a Argentina, un país con una pasión enorme por el deporte del motor. Corrí el Dakar aquí y también la Ruta 40, que gané en 2013. No será un rally sencillo. En una de las etapas vamos a superar los 3.500 metros sobre el nivel del mar”. – Carlos Sainz

También estarán en la línea de salida de San Juan dos Toyota GR DKR Hilux, pilotadas por Seth Quintero y Henk Lategan. A sus 23 años, Quintero busca mejorar el segundo puesto que consiguió en Portugal en la prueba anterior. Lategan, por su parte, intenta dejar atrás los problemas mecánicos que condicionaron su inicio de temporada. Los dos equipos de Toyota Gazoo Racing apuntan a lo más alto en un recorrido que ascenderá más allá de las nubes al alcanzar gran altitud en la Cordillera de los Andes.

“Es mi primera vez en Argentina y tengo muchísimas ganas de descubrir el país. Escuché mucho sobre Desafío Ruta 40. Todo indica que es una carrera increíble, con una gran conexión con los aficionados y el público”. – Henk Lategan

En la categoría Stock se perfila otro duelo de alto voltaje entre los compañeros de Defender Rally, Stéphane Peterhansel y Rokas Baciuška. Peterhansel, 14 veces ganador del Dakar, logró en Portugal su primera victoria al volante del Defender. Si quiere repetir en Argentina, tendrá que mantenerse por delante del lituano Baciuška, quien le dio a Defender un triunfo en su debut en el Dakar de este año.

“He conseguido victorias de etapa y triunfos generales en Argentina durante la etapa sudamericana del Dakar. Es un terreno que conozco bien, aunque ésta será una experiencia nueva al competir con el Defender Dakar D7X-R”. – Stéphane Peterhansel

El ex piloto de motos Matthias Walkner vivió un estreno intenso sobre cuatro ruedas en Portugal. El campeón del Dakar 2018 en motos competirá en Argentina con un Taurus T3 Max mientras sigue ampliando su aventura off-road dentro de la clase Challenger.

“Argentina es un lugar espectacular para correr en el desierto. Será mi primera vez en carrera con el Taurus T3 Max. Formo parte de un equipo muy profesional para esta prueba y espero poder seguir mejorando día a día”. – Matthias Walkner

El equipo Red Bull KTM Factory Racing reunirá a Daniel Sanders y Edgar Canet junto a Luciano Benavides en su búsqueda por la victoria en el Desafío Ruta 40. Sanders volvió a la senda de la Victoria en la segunda prueba, disputada en Portugal en marzo, y ahora está a solo seis puntos de su compañero Luciano en la clasificación general del W2RC. Mientras tanto, Canet, de 21 años, viajó desde Cataluña unos días antes para adaptarse a las condiciones locales.

“Para preparar el Desafío Ruta 40 estuve en Argentina junto a Luciano y Kevin Benavides. Me siento muy bien preparado después de entrenar en estas condiciones y adaptarme al huso horario. Estoy listo para pelear por los puestos de podio”. – Edgar Canet

El piloto de Sherco Harith Noah vuelve al W2RC en Argentina después de perderse la prueba de Portugal por las lesiones sufridas tras una fuerte caída en el último Dakar. Noah apunta a regresar más fuerte que nunca después de un intenso proceso de recuperación que incluyó tres semanas de rehabilitación en el Red Bull Athlete Performance Center de Austria.