Últimas 48hs para competir en la Final Nacional de Red Bull Batalla 26/27

Hay trenes que pasan una sola vez. Este pasó dos.

Red Bull Batalla extendió el período de inscripciones hasta el miércoles 10 de junio. Quedan las últimas 48 horas para enviar una audición a través de la app oficial y buscar uno de los cupos que completarán la Final Nacional de este año.

La noticia ocupa una línea. En algún lugar del país hay alguien revisando por última vez un video antes de enviarlo. Todavía no lo sabe, pero algunas historias empiezan exactamente así.

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Las historias del freestyle suelen contarse desde el final: el campeón levantando el cinturón, la réplica que queda grabada en la memoria colectiva, el escenario encendido. Lo que pocas veces aparece en primer plano es el momento anterior a todo eso. El instante en que alguien, todavía desconocido, decide apostar por sí mismo. Cada temporada de Red Bull Batalla empieza mucho antes de la primera ronda. Empieza cuando alguien toma una decisión y aprieta "enviar".

Final Nacional Argentina de Red Bull Batalla 2025 © Federico Sevilla

El tiempo de una audición

La temporada 2026/2027 tendrá una particularidad inédita para Argentina. Sin regionales, nueve cupos para la Final Nacional se definirán a través de las audiciones enviadas desde la app oficial de Red Bull Batalla. Además de los tres cupos que surgirán de la plaza. Un video de un minuto concentra mucho más que una performance. Condensa años de entrenamiento invisible, tardes enteras improvisando con amigos, horas buscando una respuesta mejor, viajes, frustraciones, progresos y aprendizajes. Todo aquello que no aparece en los titulares y que, sin embargo, sostiene cualquier carrera. A esta altura del proceso hay audiciones grabadas en plazas, habitaciones, terrazas, patios, estacionamientos y autos. Hay quienes resolvieron su toma en un intento. Hay quienes la grabaron diez veces. Hay quienes todavía tienen el teléfono en la mano preguntándose si alcanzará. Como ocurre tantas veces en el freestyle, nadie puede responder esa pregunta por ellos.

Larrix campeón nacional Argentino de Red Bull Batalla 2026 © Federico Sevilla

Antes del campeón hubo una decisión

La Final Nacional de 2025 dejó una imagen poderosa. Larrix se consagró campeón nacional después de vencer a Cobe CLK, dos nombres que hoy ocupan un lugar central en la escena y que comenzaron exactamente donde empiezan tantas historias del freestyle argentino: lejos de los focos.

Larrix en Córdoba y Cobe CLK en Santa Fe recorrieron caminos distintos, aunque unidos por un mismo impulso: convertir horas de entrenamiento invisible en una oportunidad concreta. Antes de la final, antes de los escenarios y antes del reconocimiento, existieron tardes de plaza, torneos pequeños, derrotas, viajes y decisiones que parecían insignificantes en ese momento.

En una entrevista para Plaza Tomada, Larrix recordó una de esas decisiones que terminan adquiriendo sentido mucho tiempo después.

Quotation "No puede ser que todos estos chicos con los que rapeé mil veces lo estén haciendo y yo no. No dormí esa noche. Mirando el techo me dije: ¿sabés qué? Voy a pelear por esto." Larrix

Larrix todavía no era campeón. Era un pibe mirando el techo durante una noche de insomnio. Como ocurre con tantas decisiones importantes, nadie estaba mirando cuando tomó la más importante de todas.

El tablero ya está en movimiento

Mientras algunos todavía evalúan si enviar su audición, buena parte de la escena ya hizo su jugada.

Los campeones nacionales Mecha y Klan ya mandaron sus videos. También lo hicieron referentes como Cacha, MP y Zaina, nombres que durante años compitieron entre la élite del habla hispana.

La historia del freestyle argentino también suma el regreso de nombres como Dam, Frijo, Shecka y HDR, protagonistas de una generación que ayudó a construir buena parte del circuito competitivo durante la última década.

Pero cada temporada también se alimenta de historias que todavía están escribiéndose.

Uber Rastafari se hizo conocido rapeando durante sus viajes como conductor. Durante meses, las redes se llenaron de videos donde convertía recorridos cotidianos en pequeñas sesiones de freestyle. Hoy la cámara apunta hacia otro lugar: una audición que puede llevarlo a la Final Nacional.

Abel llega acompañado por una frase que se volvió una bandera: "Inviertan en Abel, saben". La frase suena a declaración de principios. Como si cada video fuera una manera de demostrar por qué vale la pena apostar.

Desde La Pampa aparece Musher, que construyó un público compartiendo sus barras desde uno de los puntos más alejados de los grandes centros de la escena. La distancia nunca fue un argumento para quedarse quieto.

Rife, por su parte, representa a una generación de competidores que llega con hambre, constancia y la convicción de que el próximo paso siempre puede ser el más importante.

Roma y Sophia aparecen en una lista donde conviven distintas formas de entender el freestyle: la experiencia de quienes ya conocen los grandes escenarios y el hambre de quienes todavía están escribiendo su primera gran historia.

Cada uno llega con una historia distinta. Todos llegan impulsados por la misma pregunta: qué puede pasar cuando una oportunidad encuentra a alguien preparado para aprovecharla.

Larrix coronado campeón nacional de Red Bull Batalla 2025 © Federico Sevilla

Hay trenes que pasan una sola vez

Hay quienes recuerdan una batalla. Otros recuerdan un viaje. Algunos recuerdan una llamada. Muchos recuerdan una decisión.

Dentro de algunos meses habrá clasificados, eliminaciones, regresos inesperados y nombres nuevos ocupando el centro de la escena. Habrá historias que hoy todavía permanecen ocultas y alguien recordará esta semana como el comienzo de algo importante.

Las inscripciones cierran este miércoles 10 de junio. Quedan 48 horas.

Un minuto frente a una cámara puede terminar meses después reflejándote en los ojos de miles de personas.

Hay trenes que pasan una sola vez. Este pasó dos.