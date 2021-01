“He pasado un par de días con Jutta en el Dakar y en el desierto puedes conocer de verdad a una persona. Me ha impresionado su fuerza de voluntad. Me impresionó mucho cuando me dijo que durante su carrera deportiva pensaba muy poco en la victoria y se concentraba en pilotar . Es algo que entiendo perfectamente. Sé que mi perfil llama la atención porque no es lo más normal, pero lo único que quiero hacer es competir”.