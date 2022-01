Los 15 juegos más esperados de 2022

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

2021 está llegando a su fin y a lo largo de todos estos meses hemos podio disfrutar de joyas como It Takes Two, Halo Infinite y Psychonauts 2. Pero 2022 también comienza con unos cuantos éxitos de primera clase. A lo largo del año, nos esperan grandes juegos en una gran variedad de géneros. Hemos seleccionado algunos títulos a los que deberías echar un ojo.

Los fans de Pokemon llevan mucho tiempo queriendo algo que rompa la fórmula habitual de la serie. Pokemon Legends: Arceus promete hacer precisamente eso. Aquí, los jugadores experimentan un mundo mucho antes de que los entrenadores pisaran por primera vez las altas hierbas de Kanto and Co. Incluyendo la posibilidad de moverse libremente a lomos de tus compañeros monstruosos.

