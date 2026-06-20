Los nuevos clasificados de Argentina para Red Bull Batalla 2026-2027

La temporada 2026-2027 de Red Bull Batalla en Argentina ya tiene a sus primeros protagonistas. Tras el cierre de las inscripciones, Red Bull Batalla confirmó a ABEL, CACHA, DYBBUK, FRANCHUTE, KLAN, MECHA, RIFE, SOPHIA y TOBI como clasificados a la Final Nacional a través de la app oficial.

Este año, la competencia presenta un formato especial para el país. A diferencia de otras ediciones, no habrá regionales: los participantes seleccionados avanzan directamente a la Final Nacional, donde se definirá quién será el nuevo campeón o campeona de Argentina.

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Los nombres confirmados anticipan una edición con mucho cruce de estilos. La lista combina experiencia, recorrido y nuevas búsquedas dentro de la escena. Algunos llegan con historia en grandes escenarios, otros con presente competitivo y otros con la oportunidad de seguir consolidando su camino dentro del freestyle nacional.

FINAL NACIONAL RED BULL BATALLA 2025 © Federico Sevilla

Argentina siempre tuvo una relación muy fuerte con la improvisación. Desde las plazas hasta los eventos más grandes, el freestyle creció como una cultura marcada por la comunidad, la identidad y la competencia. En ese recorrido, Red Bull Batalla vuelve a ser uno de los escenarios más importantes para quienes buscan dejar su marca.

La App Phase fue una de las vías de clasificación para esta edición. A través de la app oficial, los competidores enviaron sus videos y fueron seleccionados por su capacidad para improvisar, construir ideas, responder a las temáticas, manejar el beat y sostener una puesta en escena sólida.

FINAL NACIONAL RED BULL BATALLA 2025 © Federico Sevilla

Estos son los clasificados a la Final Nacional de Red Bull Batalla Argentina 2026 por App Phase:

ABEL

CACHA

DYBBUK

FRANCHUTE

KLAN

MECHA

RIFE

SOPHIA

TOBI

Estos nueve nombres se suman a los clasificados de la temporada anterior: COBE, NAZIR CATRIEL, CTZ y EXE, quienes ya tenían su lugar asegurado en la Final Nacional Argentina 2026.

Con estos MCs confirmados, la Final Nacional Argentina 2026 ya cuenta con gran parte de sus protagonistas. Sin embargo, la lista todavía no está cerrada: aún restan definirse los 3 cupos de plaza, que se anunciarán más adelante y terminarán de completar el line up nacional.

La Final Nacional Argentina 2026 empieza a calentar motores. Experiencia, renovación y hambre de gloria se van a cruzar en un mismo escenario con un objetivo claro: levantar el título nacional.

Ya podes conseguir tus entradas en redbull.com/batallaarg