Luciano Benavides terminó la primera semana del Dakar en el Top 10

El salteño tuvo un par de caídas sin consecuencias graves y, además, en la cuarta etapa se complicó con la navegación y perdió valiosos minutos. No obstante, otros buenos parciales le permitieron mantenerse en el Top 10 y estar a solo seis minutos de su compañero austríaco Matthias Walkner, que marcha sexto.

El salteño tuvo un par de caídas sin consecuencias graves y, además, en la cuarta etapa se complicó con la navegación y perdió valiosos minutos. No obstante, otros buenos parciales le permitieron mantenerse en el Top 10 y estar a solo seis minutos de su compañero austríaco Matthias Walkner, que marcha sexto.

El salteño tuvo un par de caídas sin consecuencias graves y, además, en la cuarta etapa se complicó con la navegación y perdió valiosos minutos. No obstante, otros buenos parciales le permitieron mantenerse en el Top 10 y estar a solo seis minutos de su compañero austríaco Matthias Walkner, que marcha sexto.