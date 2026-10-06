Mecha bicampeón de la Final Nacional de Red Bull Batalla Argentina 2026/27

Entre la multitud que colmaba las barandas de Deseo Club, la bandera improvisada de un chico de secundario resumía el sentir de la noche en seis palabras escritas con marcador negro: "Siempre en tu barco, Mecha". Navegar el freestyle de elite requiere una templanza particular: los vientos cambian en segundos, el oleaje del público puede volcar cualquier pronóstico y el menor pestañeo hunde al favorito. Thomas Antonelli no solo volvió a llevar la nave a puerto seguro para coronarse bicampeón nacional, sino que lo hizo desde una estructura mental inédita en la disciplina.
1. La segunda montaña
Conquistar el primer título en 2022 fue la victoria del hambre, la irrupción del talento del interior que necesitaba demostrarle al mapa nacional de qué estaba hecho. Sin embargo, repetir la hazaña cuatro años después exigió escalar un terreno mucho más complejo.
"CREO QUE LA DIFERENCIA ES QUE LA VEZ QUE GANÉ DESCONOCÍA LA SEGUNDA MONTAÑA, Y AHORA LA GANÉ PENSANDO EN LA SEGUNDA MONTAÑA"
En la psicología del alto rendimiento, la primera montaña representa la meta inmediata y la satisfacción del ego individual. La segunda montaña es el sostén: aprender a convivir con la presión de ser el rival a vencer, dominar el vértigo de la cumbre y profesionalizar el proceso para que la victoria deje de depender del azar.
2. El estado de presencia
Para conquistar esta segunda cumbre, Mecha estructuró un equipo de trabajo que incluyó entrenamiento físico y preparación con un psicólogo deportivo. La improvisación fortuita dio paso al dominio de la visualización y a la gestión exacta de la energía entre ronda y ronda.
"ES LO MÁS PARECIDO A PRENDER LA COMPU, PONERLE TODOS LOS COMPONENTES AL MANGO HASTA QUE ESTÉ POR QUEMARSE Y APAGARLA, Y VOLVERLA A PRENDER EN LA OTRA RONDA Y APAGARLA DE NUEVO. ES ESO"
Esa capacidad para apagar los circuitos en los entretiempos y encender la máxima potencia en el minuto de combate fue la clave para sostener la lucidez durante toda la jornada.
"NO PENSÉ EN NINGÚN MOMENTO EN LA COPA. ESTUVE 100% EN ESTADO DE PRESENCIA: PENSANDO EN QUÉ ESTÁ PASANDO AHORA, SI TENGO AIRE, SI ESTOY CANSADO O SI TENGO CALOR. ESE FUE EL PUNTO CLAVE QUE ME HIZO SENTIR CÓMODO EN TODO EL EVENTO"
3. El anclaje
Hubo momentos donde el barco se enfrentó al mar picado. En semifinales frente a Abel, un cruce áspero donde la agresividad del rival amenazaba con romper la concentración del estratega. Lejos de dejarse arrastrar por la vorágine de la batalla, Mecha recurrió a anclajes físicos y visuales preparados de antemano para no perder el eje.
"ME TUVE QUE TRAER A MÍ MISMO DE NUEVO MUCHAS VECES: TOCANDO PARTES DE MI CUERPO, TOCANDO ESTE ANILLO QUE TENGO, MIRANDO A MIS VIEJOS, A MI MAMÁ Y A NAISTA. ME COSTÓ MUCHO ESO DE NO EMPEZAR A JUGAR LA BATALLA EN LA CABEZA ANTES DE QUE ARRANQUE"
4. El respaldo colectivo: SINESCRITURA, CONTRAPARTE y la cita internacional
Ninguna expedición a la cima se completa en solitario. Detrás del bicampeón argentino hay un entramado que sostiene la estructura: la escuela cordobesa forjada en las plazas de SINESCRITURA, la hermandad del colectivo CONTRAPARTE junto a Naista y Larrix, y el núcleo familiar que lo acompaña desde sus primeros pasos en Villa Carlos Paz.
"TENGO A CONTRAPARTE, TENGO A SINESCRITURA, TENGO A MIS VIEJOS QUE ME SECUNDARON SIEMPRE Y MI CABEZA DE TERMO QUE SIEMPRE PIENSA QUE SE PUEDE E INTENTA UNA VEZ MÁS"
Con la estabilidad táctica alcanzada y el pasaje asegurado para la Final Internacional de Red Bull Batalla Perú en marzo de 2027, el capitán del barco argentino ya tiene la mirada puesta en el horizonte definitivo: regalarle al país el cinturón mundial.
"TENGO MÁS KNOWLEDGE TÉCNICO QUE ANTES, UN TIEMPO QUE PUEDO MANEJAR Y UN EQUIPO QUE ME SOSTIENE. Y TENGO UNOS HUEVOS BÁRBAROS, ASÍ QUE LO VOY A INTENTAR DE UNA"