Mecha bicampeón de la Final Nacional de Red Bull Batalla Argentina 2026/27

Hubo momentos donde el barco se enfrentó al mar picado. En semifinales frente a

Abel

, un cruce áspero donde la agresividad del rival amenazaba con romper la concentración del estratega. Lejos de dejarse arrastrar por la vorágine de la batalla,

Mecha

recurrió a anclajes físicos y visuales preparados de antemano para no perder el eje.