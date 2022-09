MECHA Campeón Red Bull Batalla - Regional Córdoba

Sh0k viene desde La Pampa y le tocó debutar frente a un local con peso, Naista. Una batalla llena de punchlines y golpes directos en donde ambos se dejaron el cuerpo entero, hasta de manera literal, Naista sufrió un tropiezo y un golpe en su tobillo. Luego de una réplica, Naista se impuso con el corazón de sus rimas frente a un rival muy complicado y con energías altísimas, que requerían de mucha concentración para encontrar puntos débiles. “No me gritan porque me conocen, y me conocen todos ustedes, el cómic más vendido es cuando Superman se muere” ejecutó el córdobes, mientras que todo el lugar gritaba desaforadamente.

Sh0k viene desde La Pampa y le tocó debutar frente a un local con peso, Naista. Una batalla llena de punchlines y golpes directos en donde ambos se dejaron el cuerpo entero, hasta de manera literal, Naista sufrió un tropiezo y un golpe en su tobillo. Luego de una réplica, Naista se impuso con el corazón de sus rimas frente a un rival muy complicado y con energías altísimas, que requerían de mucha concentración para encontrar puntos débiles. “No me gritan porque me conocen, y me conocen todos ustedes, el cómic más vendido es cuando Superman se muere” ejecutó el córdobes, mientras que todo el lugar gritaba desaforadamente.

Big Frey, una de las sorpresas de los octavos de final, tendría un reto más que complicado frente a Mecha, probablemente para muchos, el MVP de la primera ronda. Un minuto de ida muy fluido y variado de Big Frey, en donde se la notaba realmente decidida a ir a ganar, sin embargo, llegó la respuesta demoledora de Mecha, quién no dejó pasar ninguna y convirtió su minuto en un recital de golpes crudos y directos. “No vengo a dar un concierto y a cantarles boludeces, vengo a buscar el representante para los cordobeses”. El segundo minuto libre de Mecha fue muy contundente, dejando la vara muy alta para que Big Frey pueda alcanzar la réplica, quien a pesar de dejar un buen minuto, no pudo estar a la altura del máximo representante córdobes. Mecha, segundo clasificado cordobés a la Final Nacional de Red Bull Batalla.

