MECHA SE CONSAGRA CAMPEÓN DE RED BULL BATALLA ARGENTINA 2026/27

Mecha se quedó con el título de Red Bull Batalla Argentina 2026/27 después de imponerse ante 1Tobi en la definición de la Final Nacional. Con la victoria, consiguió además su clasificación para representar al país en la próxima Final Internacional en Perú.

La escena argentina tuvo una nueva noche decisiva. Deseo Club fue el punto de encuentro para una Final Nacional que reunió a 16 MCs y que dejó cruces, réplicas y momentos que hicieron vibrar al público hasta la última batalla.

Cobe, Exe, Ritter, Nasir Catriel, Klan, Dybbuk, 1Tobi, Sophia, Abel, Mecha, Rife, Franchute, Cacha, Dyse, GW y Naista llegaron con un mismo objetivo: alcanzar el último enfrentamiento de la jornada y quedarse con el campeonato nacional. Después de una competencia cargada de intensidad, fue Mecha quien terminó levantando el trofeo.

Público Final Nacional Argentina Red Bull Batalla 2026 © Federico Sevilla

LOS OCTAVOS DE FINAL

Con las llaves definidas, cada enfrentamiento empezó a marcar el rumbo de la noche.

Las llaves fueron:

Nasir Catriel vs Dybbuk

Sophia vs Naista

Cobe vs 1Tobi

Exe vs Dyse

GW vs Ritter

Mecha vs Franchute

Rife vs Abel

Klan vs Cacha

El primer cruce tuvo como protagonistas a Naisir Catriel y Dybbuk, con una batalla en la que Dybbuk pisó fuerte y consiguió avanzar, abriendo el cuadro de clasificados a cuartos.

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Más adelante, Sophia logró superar a Naista , mientras que Cobe vs 1Tobi dejó uno de los primeros grandes momentos de la fecha.

También consiguieron su lugar en la siguiente fase Dyse , GW , Mecha , Abel y Cacha , completando así los ocho nombres que siguieron en competencia.

Publico manos arriba Final Red Bull Batalla 2026 © Federico Sevilla

LOS CUARTOS

Con la mitad de los participantes afuera, cada respuesta empezó a tener todavía más peso.

Dybbuk y Sophia abrieron la ronda con un enfrentamiento en el que la segunda ronda terminó siendo determinante. La decisión favoreció a Dybbuk , que se convirtió en el primer semifinalista.

Luego llegó el cruce entre los amigos 1Tobi y Dyse . Después de dar pelea, 1Tobi consiguió quedarse con el pase.

En otra de las batallas más comentadas de la noche, Cacha se midió con Abel . El enfrentamiento estuvo marcado por la intensidad, los ataques directos y un ida y vuelta constante entre ambos MCs y terminó con Abel avanzando a la siguiente instancia.

El último lugar entre los cuatro mejores quedó en manos de Mecha , tras vencer a GW.

LAS SEMIFINALES

Las semifinales dejaron frente a frente a los MCs que mejor habían logrado atravesar el cuadro.

En la primera, Dybbuk se enfrentó a 1Tobi en una batalla de alto voltaje. Finalmente, 1Tobi consiguió sacar ventaja y asegurar su lugar en la definición.

La segunda semifinal tuvo como protagonistas a Mecha y Abel en un cruce muy parejo y exigente. Abel logró complicarlo durante parte de la batalla, pero Mecha consiguió pisar fuerte durante el enfrentamiento y quedarse con el pase a la final de la edición 2026.

El título quedaba entonces reducido a un último cruce.

Mecha vs 1Tobi: LA GRAN FINAL

Final 1Tobi vs Mecha Red Bull Batalla Argentina 2026 © Federico Sevilla

Mecha y 1Tobi llegaron al cierre después de superar tres rondas y protagonizaron el enfrentamiento que definiría al nuevo bicampeón argentino.

Durante la batalla, Mecha se destacó por su capacidad de respuesta, la contundencia de sus barras y el manejo de los momentos clave, mientras que 1Tobi respondió con mucha energía, agresividad y una puesta en escena que mantuvo el cruce abierto hasta el final. El enfrentamiento dejó varios intercambios directos entre ambos, que provocaron algunas de las reacciones más fuertes del público.

Después de una batalla muy pareja que se definió por decisión directa, el jurado dio su veredicto.

Mecha fue anunciado como bicampeón de Red Bull Batalla Argentina 2026/27.

Para llegar hasta el título, superó a Franchute en octavos, GW en cuartos, Abel en semifinales y 1Tobi en la final, completando así su camino hasta lo más alto del podio.

Mecha Campeón Argentino Final Nacional de Red Bull Batalla 2026 © Federico Sevilla

EL RECORRIDO DEL NUEVO CAMPEÓN

La consagración significa un segundo campeonato para Mecha , quien ya había conseguido ser campeón nacional en 2022.

Su recorrido en Red Bull Batalla comenzó en 2020, cuando debutó en la Final Nacional Argentina y logró subirse al podio con un tercer puesto. Desde entonces, fue construyendo una trayectoria marcada por la regularidad, su crecimiento competitivo y su presencia en instancias decisivas, con participaciones destacadas como los cuartos de final de la Nacional 2021, el título argentino de 2022 y el tercer puesto en la Final Internacional de ese mismo año en México.

En esta Final Nacional, una de las claves de su performance estuvo en su capacidad de respuesta, la contundencia de sus punchlines y la adaptación a cada rival, recursos que le permitieron resolver cada instancia del cuadro hasta volver a quedarse con el título.

Ahora, Mecha tendrá la responsabilidad de representar a la Argentina en la próxima Final Internacional de Red Bull Batalla en Perú , que se realizará el 20 de marzo de 2027 en la Plaza de Toros de Acho, en Lima, Perú, donde volverá a medirse con los mejores freestylers de la escena.

Mecha Bicampeón Red Bull Batalla Argentina © Federico Sevilla

Argentina ya tiene campeón. Su nombre es Mecha.