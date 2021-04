Conversamos con Mecha, el freestyler cordobés, 3er puesto 2020

Parte de la historia Red Bull Batalla MIrá el evento en el calendario

¿Qué significó para vos participar de una nacional de Red Bull?

Mecha: La verdad que fue concretar un sueño de guachín, donde siempre la competencia más importante fue la Red Bull. Y además como había quedado varios años pero por la edad no podía entrar. Eso me demostró que si bien tenía el nivel no estaba tan listo. En el 2019 quedo en octavos y ahí pienso que me falta. Y ya en 2020 la verdad me sirvió mucho para aclarar un par de cosas del formato y cómo encarar la Red Bull. Es una experiencia única.

¿Hay un plus por ser un competidor del interior? ¿Qué representa para la gente de las provincias venirse hasta Buenos Aires para competir?

Mecha: Ya de por sí viajar es un flash, es una secuencia re divertida y que la re sube. Yo creo que ir a Buenos Aires en particular no es lo más impactante, lo más impactante es competir. Buenos Aires tiene competidores zarpado pero lo groso es competir. Yo en lo personal disfruté mucho, cada vez que fui a Buenos Aires me trataron muy bien, me gusta volver. Yo creo que ser del interior ... si te aceptan en el lugar al que vas no te sentís del interior.

¿Qué le dirías a los chicos que tienen dudas en subir su video?

Mecha: Que le manden, que piensen, que todo aquel que me tenga de ejemplo, que puede llegar a pensar que rapeo bien, que me conozca... tiene que pensar en qué año me conoció y saber que dos años antes yo ya había quedado en Red Bull y por la edad no había podido entrar... si la primera Red Bull en la que aparezco es la 2019, recién ahí me conocieron, dos años antes era muchísimo más inexperto y miedoso, y aún así mandé mi video y quedé en las regionales. Competir está buenísimo, y ganás experiencia, te divertís. Sino quedás igual te comés la emoción, los nervios... sino quedás aprendés a administrar el sentimiento de : uy este año no lo logré, pero lo voy a volver a intentar.

¿Qué representa para vos en este contexto hoy ser FREESTYLER?

Mecha: Y es una salida, una salida gratis, sana, que no necesita nada más que las ganas de hacerlo. En todas las provincias hay compes, quizás más lejos, quizás mas cerca, mejores o peores, con más nivel o menos nivel, con más visibilidad o menos visibilidad. Siempre hay alguien para juntarse a rapear, seas del pueblo que seas, si hacés una difusión y le pasás a tus contactos, "che quiero rapear", vas a encontrar a uno, a alguien que improvise va haber para segundear. Es tan fácil como poner un parlante con una pista o conseguir alguien que tire un beatbox para empezar. Es una salida que a más de uno le va a servir. A mí hoy por hoy me sirve de psicólogo, yo me pongo a rapear solo en casa y descargo tensiones, de sentimientos. Sirve para hablar con uno mismo. Es alta actividad, una salida, es catarsis, es entretenimiento, es todo.

