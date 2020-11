MP y KUSA son los nuevos finalistas de la final argentina

Conversamos con MP y KUSA, y les preguntamos qué sienten con la noticia.

¿Cómo te sentís ahora que quedaste como clasificado para la final nacional?

MP: Me siento realizado en cuanto a mi carrera en el freetyle. Estuve un tiempo inactivo y volver y que me reciban así en este lugar tan inmenso como es esta competencia es genial.

También siento que tengo que dejar todo ese día, si ese día pierdo o gane voy pero dejo todo me termino de realizar en cuanto a lo que quiero apuntar en el freestyle.

KUSA: Me siento super emocionado de haber clasificado, aunque me tomó un poquito por sorpresa.

MP © MP

¿Venís entrenando?

MP : Yo no entreno. A veces cuando estoy con mis amigos ponemos algún que otro formato, tiramos palabras. En general me junto a tirar freestyle me encanta rapear, casi siempre hay ronda de freetyle. Pero de ahí a entrenar, decir hoy entreno dos horas, nunca. Me encanta el freestyle cuando sale natural.

KUSA: No vengo entrenando, o sí, depende cómo lo veas. Lo único que hago es poner una pista y empezar a decir lo que me pasa por la cabeza, lo que siento, lo que me pesa y estoy subiendo esos videos a Instagram.

No estuve entrenando impulsos ni esas cosas, que supongo que en estos días que quedan lo voy a empezar a hacer.

¿Cuáles ves que son las mayores diferencias de ésta edición a tu primera nacional?

MP: La mayor diferencia es la gran dimensión que tomó esto, lo mainstream, la masividad que agarró esto. En 2017 fue el primer luna park y a esta altura ya hubo como 3 luna parks.

Después también se evalúan otras cosas, creo que es un poco más completa la evaluación. Antes era tirar un punchlines muy demoledor ya ganaba la batalla y ahora se evalúan otras cosas, se complementa todo.

KUSA: Las mayores emociones de cara a la primera nacional es esa incertidumbre de qué van a decir… al final del día yo llego a una red bull de all stars a rellenar un vacío que queda por que se bajaron dos personas. Yo soy el desconocido que llega ahí y no lo conoce nadie y tiene que mandarle. Pero no tengo ningún problema y voy a dar lo mejor de mí.

KUSA © KUS

¿A quién no querés enfrentarte? ¿y con quien te gustaría enfrentarte?

MP : A ACRU no me gustaría enfrentarme porque es de mi zona, y porque representa en lo que hace, apunta una visión del freestyle a la que yo también apunto yo. Trueno, Dangeluz, siempre los nombro porque siento que mantiene esa esencia del freestyle que mucho no se ve.

Me gustaría competir con Cacha, pinta batallón.

Y otra persona que no me gustaría, es Thiago porque venimos hablando hace una bocha, somos amigos.

Pero en general hay que competir con todo.

KUSA: No quiero enfrentarme a los chicos de la plaza, los pibes quiero, por ejemplo, Roma, Brasita, Thiago, el MP, son gente que quiero que ya me los he cruzado y que no quisiera compartir este momento enfrentándonos entre nosotros.

A quien sí? todos los que no sean ellos. Realmente todos los que están ahí me hace ilusión competir contra ellos.

¿En qué posición crees que te pone el contexto en el que estamos?

MP: Yo creo sin público y con este contexto de parate, me pone en una posición super cómoda. Me voy a sentir como rapeando en el estudio, como si estuviese con los pibes rancheando.

Si me preguntaba esto hace unos años atrás que yo estaba super metido en las compes, te habría dicho que me perjudicaba un poco, pero ahora voy a hacer lo mío, como me sale natural, que haciendo eso llegué hasta acá.