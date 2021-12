La colombiana Maribel Gómez es una MC con facilidad para la respuesta al momento, de punchlines contundentes y coherentes; y eso es algo que no sólo se nota en sus batallas, sino también cuando contesta esta entrevista en una azotea frente al Muelle Vergara, en Viña del Mar, luego de una actividad en que participó junto a sus colegas Gazir y Alfredozki.

Marithea, estudiante de Matemática en la Universidad del Valle, en Cali, y actual campeona de su país en la Red Bull Batalla, viene de deslumbrar en God Level Grand Slam World Edition: una competencia internacional por equipos de 4 MCs, que se realizó en distintos distritos de México, donde Marithea formó parte del Team Tricolor, junto a Valles T, Letra y Lancer Lirical, y le paró batallas a Chuty y Aczino.

Marithea © Gary Go

Es la segunda MC en clasificar a una internacional (la venezolana Kim fue la primera, en 2007), pero antes de la entrevista aclara que no quiere distinciones de género. De hecho pide que se le mencionen qué tipo de preguntas tiene la entrevista. Y en un punto tiene razón: ella no llegó a la Final por el hecho de ser una mujer que destaca en el free, sino que por el hecho de destacar en el free. Y eso le quedó claro a Lokillo, Alzate, Neg y Airon Punchline, a quienes derrotó parar coronarse Campeona Nacional.

-- Esta es tu primera Final Internacional de Red Bull Batalla. ¿Te preparaste de alguna forma en especial?

Lo que yo he hecho es estar lo más tranquila posible porque al final lo que va a pasar ese día va a pasar, independientemente si uno se quema la cabeza pensando “me va a tocar con no sé quién”, “puedo elegir a no sé quién”; o sea, lo que es, es.

-- Este año, en God Level Grand Slam sorprendiste y te ganaste el respeto de los seguidores del free porque le paraste batallas a competidores acostumbrados a los podios como, Aczino y Chuty.

Bueno, mucho, mucho amor para la gente de México, que me apoyó demasiado en la God Level y en Combate Freestyle, y me siguen dando demasiado amor. Y pues igual, yo soy una persona exigente conmigo misma y parar una batalla no es un mérito a no ser que hayas ganado. Por lo menos con España en el global perdimos y con México también perdimos. Pero igual estoy bien porque he logrado mejorar muchas cosas, ahora tengo un poquito más de feedback con el público, pero no veo eso como una victoria.

Marithea © Gary Go

-- Esa competencia fue toda una experiencia para llegar a esta previa, sobre todo porque reunía a exponentes internacionales y también porque algunos que compitieron ahí, lo harán el sábado en la Final.

Creo que llego en un buen momento y fue excelente que me haya ido de la manera como me fue. Me llevó como favorita también a esta Inter, en Chile. Y pues pude competir con varias personas, de verlos en vivo; varias personas que van a participar acá: Aczino, Skone, Gazir, Rapder, Klan. Igual con Éxodo tuvimos la oportunidad de hacer una exhibición en Colombia, que también está en el canal de Red Bull, entonces ya me topé con 6 [de los otros 15 participantes para esta Final] en batallas. Entonces mucho mejor para mí pues ya llevo un poquito como más sabiendo ya qué esperar.

-- ¿Hay algún rival al que te gustaría enfrentar en esta Final ¿Alguno al que le tengas ganas?

No le tengo ganas a alguno en especial, personalmente no. Pero sí me gustaría competir con alguien sería competir con Rapder, por el hecho de que es el campeón actual.

--¿Has podido salir a recorrer por tu cuenta Viña del Mar o Valparaíso?

He estado en la playa y solo he visto eso porque no soy mucho de salir ni de turistear ni nada por el estilo.

-- Tú partiste batallando por WhatsApp y con la aplicación de Red Bull. Y ahora estás en una Final Internacional. ¿Qué tips le recomendarías para entrar a este mundo del free a las personas que quieren hacerlo pero que les cuesta un poquito más?

Hay demasiadas alternativas para entrar a las batallas actualmente. Yo recomiendo que escojan la que mejor les sirva, de todas las que sientan, porque son más fáciles, porque hay gente que no le gusta competir directamente en las plazas, hay gente que le gusta entrenar a solas en su cuarto, hay otras que practica mirándose al espejo, hay otras que entrenan con amigos. Entonces lo que yo diga, independientemente de cómo quieras entrar, entra… porque, pues, el futuro es ahora.