es otro convencido de las bondades del off-road. El actual piloto de pruebas de KTM, que fue durante mucho tiempo abanderado del equipo Repsol Honda en MotoGP, dice que siempre ha practicado el off-road. “El

y el flat track siempre han sido la base de mi preparación y entrenamiento.

Rodar en tierra te permite trabajar en el control de la moto

. No hay nada mejor que el flat track, el motocross o el supermotard para aprender a derrapar, controlar el derrape, gestionar la tracción... Y es mucho más fácil que montar en un circuito de velocidad. Cuando llegas aquí, sacas la moto de la furgoneta, le pones gasolina y ya está. No hay que hacer ningún mantenimiento y no hay que preocuparse por los ajustes ni nada”, explicó Dani Pedrosa.