Los pilotos y vehículos que persiguen la gloria en el Rally Dakar 2026

La prueba definitiva de resistencia del Rally Raid regresa con el Rally Dakar 2026 . La 48.ª edición del clásico del desierto —la séptima que se celebra en las dunas de Arabia Saudí— llega cargada de interés: varios nombres importantes han cambiado de equipo, nuevas máquinas tomarán la salida en el desierto y caras nuevas están listas para irrumpir con fuerza. Sin embargo, la dureza del reto sigue siendo la misma de siempre.

Los mejores pilotos del desierto del mundo comenzarán su 2026 en el campamento de salida del Dakar en Yanbu, con un Prólogo de 30 km el sábado 3 de enero. Un total de 14 días de acción llevará a los competidores y a sus máquinas por un recorrido de 8.000 km, con nada menos que 5.000 km contra el cronómetro. A mitad del rally habrá una jornada de descanso en la capital saudí, Riad, mientras que la línea de meta estará de nuevo en Yanbu el 17 de enero, al término de la Etapa 13.

En un intento por convertir la edición de este año en la más dura jamás vista en las arenas saudíes, el Dakar 2026 contará con dos Etapas Maratón-Refugio de dos días, una cada semana, reduciendo todo a lo esencial y permitiendo únicamente asistencia entre competidores. La caravana deberá valerse por sí misma en el desierto con solo un saco de dormir, una tienda y las raciones de comida entregadas por los organizadores.

Solo los más valientes y los mejores verán ondear la bandera a cuadros en Shubaytah el 17 de enero, cuando se corone a los ganadores del Dakar.

01 Clase Ultimate

Ford Performance

The Ford M-Sport squad is ready and so is their Raptor T1+ © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

El tan esperado regreso de Ford al Rally Dakar en 2025 con un Raptor T1+ propulsado por un V8 y un potente equipo —incluyendo al campeón defensor Carlos Sainz — dejó un balance positivo. Aunque Sainz no terminó, Nani Roma y Mattias Ekström ganaron etapas y Ekström firmó un magnífico tercer puesto en la general, mientras que el joven estadounidense Mitch Guthrie Jr. terminó entre los cinco primeros.

Como debut, lo de Ford fue impresionante, y tras un amplio programa de mejoras durante el último año, el gigante estadounidense vuelve con el mismo equipo de cuatro pilotos y el objetivo claro de luchar por la victoria.

The Ford Raptor T1+ returns with a raft of developments aimed at victory © Kin Marcin/Red Bull Content Pool “Hemos mejorado la suspensión, los frenos, la transmisión y mucho más. Todo esto se suma para darnos un auto más rápido para este Dakar”. Carlos Sainz

El bicampeón de WRC y cuatro veces ganador del Dakar volverá a liderar el equipo con su inseparable Lucas Cruz como copiloto, aunque recientemente llevó a su hijo, el piloto de F1 Carlos Sainz Jr., como navegante durante unas pruebas en España.

Fue divertido para el dúo padre-hijo, pero “El Matador” insiste en que no será copiloto de su hijo si este decide competir algún día en el Dakar: “Primero, no sería muy bueno para nuestra relación, y segundo, no sería bueno para mi salud. Y finalmente, no creo que pudiera rendir como copiloto al nivel requerido. Admiro profundamente a los copilotos y yo desde luego no soy capaz de hacer lo que ellos hacen.”

Tras lograr su primer podio en el Dakar el año pasado, Ekström regresa con Emil Berqvist como copiloto y con la mira puesta en lo más alto. “Nuestro objetivo es ganar este Dakar. El año pasado fuimos terceros, ahora tenemos potencial para luchar por la victoria. Necesitamos dos semanas sin problemas, pero en el Dakar eso es difícil”, comenta el piloto que ya se ha coronado en DTM, rallycross y más.

Mattias Ekström is looking to turn last year's third place into a 2026 win © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

El estadounidense Mitch Guthrie Jr. ascendió a la categoría Ultimate en 2025 tras brillar en buggy con el Red Bull Off-Road Junior Team USA. Su quinto puesto fue un debut sobresaliente que buscará mejorar junto a su copiloto Kellon Walch. Por su parte, la leyenda de motos Nani Roma dio a Ford su primera victoria de etapa y está deseando afrontar las novedades del recorrido 2026: “Arabia Saudí me recuerda a cómo era el Dakar en África. Pasamos días enteros atravesando desiertos inmensos y eso es muy especial”.

Dacia Sandriders

A year after their debut, Dacia Sandriders are bringing a new car to Dakar © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

El segundo de los equipos debutantes de 2025 cargados de estrellas, Dacia Sandriders, va con todo en su búsqueda del éxito en el Dakar, presentando un auto completamente nuevo para 2026 y una alineación aún más fuerte, reforzada por otro potencial candidato al podio.

Los Sandriders volverán a estar liderados por el cinco veces ganador del Dakar, Nasser Al-Attiyah , que siempre corre para ganar. Pero tras su reciente triunfo en el duro Rallye du Maroc en octubre, Sébastien Loeb también llegará con serias aspiraciones a un primer título en el Dakar. El nueve veces campeón del WRC ha ganado etapas, pero la victoria final siempre se le ha escapado. ¿Será este el año para Loeb y su copiloto Édouard Boulanger?

“Fue un rally muy bueno para nosotros. Tuvimos buen ritmo desde el inicio. Sin errores ni problemas. Édouard y yo trabajamos muy bien juntos,” dijo Loeb tras el Rally du Maroc. “La sensación con el Dacia Sandrider era realmente buena y pudimos atacar de principio a fin. Fue la preparación perfecta para el Dakar”.

Fresh off a Rallye du Maroc win, Sébastien Loeb is ready for the Dakar © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Could Cristina Gutiérrez be the first women on the podium in years? © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

También regresan la piloto española Cristina Gutiérrez , campeona de la Challenger en 2024, y su navegante Pablo Moreno. La dupla es ya muy experimentada y sin duda tiene potencial para subir al podio en la categoría reina.

Para 2026 se une el brasileño Lucas Moraes , tercero en su debut en 2023 y ganador de etapas en cada uno de sus tres Dakar. Procedente de Toyota Gazoo Racing y recién coronado campeón del Mundial FIA de Rally-Raid 2025, competirá junto al copiloto alemán Dennis Zenz, y sus objetivos son ambiciosos.

“Nuestro objetivo no es solo ganar el Rally Dakar, sino también los campeonatos de pilotos, copilotos y constructores del W2RC,” afirma Zenz. “Lucas y yo llevamos año y medio trabajando juntos y nos conocemos muy bien.”

A new duo: Lucas Moraes and Dennis Zenz have joined the Dacia Sandriders © Dacia “Nuestro objetivo no es solo ganar el Rally Dakar, sino también los campeonatos de pilotos, copilotos y constructores del W2RC”. Dennis Zenz

Toyota Gazoo Racing

Toby Price, Henk Lategan and Seth Quintero are Toyota's new men © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Grandes cambios en Toyota Gazoo Racing, que ha reorganizado su equipo para el Dakar 2026 y mantiene únicamente al joven estadounidense Seth Quintero de la formación de 2025. El prodigio del rally raid afrontará su tercer Dakar con Toyota tras haber hecho historia en 2022 al ganar 12 de las 13 etapas en la Challenger. Ahora, a sus 23 años, su meta es la victoria absoluta en la categoría principal al volante del DKR GR Hilux, con un nuevo copiloto: el campeón de AMA Supercross y veterano del Dakar, Andrew Short.

“El Dakar ‘26 va a ser fuerte, no solo para mí, sino para todo el equipo. La cantidad de trabajo que hemos hecho en la segunda mitad de la temporada ha sido impresionante y estoy deseando ponerlo en práctica para ir a por la victoria,” dice Quintero. “Me siento en forma, confiado y listo para lo que venga”.

Seth Quintero certainly has the raw speed to win outright © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

También buscará devolver a Toyota a lo más alto el sudafricano Henk Lategan, fichado para su cuarto Dakar tras haber ganado etapas y terminado segundo en 2025. Él y su copiloto Brett Cummings ya han demostrado que pueden ganar, como lo hicieron con su nuevo DKR GR Hilux en el Safari Rally de Sudáfrica 2025.

La tercera incorporación es nada menos que el australiano Toby Price , doble ganador del Dakar en motos. Tras disputar su último Dakar sobre dos ruedas en 2024, pasó a autos en 2025 y su rendimiento con un Hilux privado le valió la llamada del equipo oficial. El también ex piloto Armand Monleón será su copiloto, y una victoria lo convertiría en el cuarto competidor de la historia en ganar en motos y autos.

Toby Price is now a Toyota Gazoo Racing driver © Kin Marcin/Red Bull Content Pool “Este es uno de esos momentos de infarto en mi carrera deportiva. El Dakar a este nivel es algo que muy poca gente experimenta”.

“Es uno de esos momentos de infarto en mi carrera deportiva. El Dakar a este nivel es algo que solo un grupo muy reducido de personas puede vivir y estoy enormemente agradecido a Toyota, Red Bull, Peter Kittle Motor Company y a todos nuestros socios por hacerlo posible”, afirma Price. “Estoy deseando volver al Dakar para buscar redención tras cómo terminó nuestro debut el año pasado. Fue duro decepcionar a nuestros socios y ver a Sam Sunderland sufrir una conmoción, pero eso solo alimenta mi motivación. Formar equipo con Armand es increíble. Aporta muchísima experiencia y creo sinceramente que estamos en una gran posición para enfrentarnos a los grandes del Dakar”.

X-raid

Guillaume de Mévius and X-raid is seriously strong pairing © Simon Bauchau/Red Bull Content Pool

Guillaume De Mévius ya logró un segundo puesto absoluto en el Dakar y el belga regresa por segunda vez con X-raid y el MINI JCW Rally. Es el cuarto piloto en progresar desde el Red Bull Off-Road Junior Team hasta Ultimate, y volverá a correr junto al cuatro veces ganador del Dakar, Mathieu Baumel. Juntos forman una dupla formidable con serias opciones de mejorar ese segundo puesto y llevarse la victoria.

02 EBRO Audax Motorsport

Laia Sanz is pioneering Ebro's foray into the world's toughest race © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Hay un nuevo fabricante al que prestar atención en el Dakar 2026: la renacida marca española Ebro. Tras relanzarse en 2023 como filial del gigante chino Chery, Ebro no ha tardado en desembarcar en el Dakar bajo el nombre EBRO Audax Motorsport, con el EBRO s800-XRR T1+, un prototipo 4x4 que estará pilotado por la mejor competidora femenina de la historia del rally, Laia Sanz .

La española fue la piloto más rápida en motos durante 11 años consecutivos antes de pasar a autos, y terminó 13 Dakar seguidos antes de que un abandono el año pasado rompiera su racha. Ahora afronta el desafío de liderar un equipo y un auto completamente nuevos en el rally más duro del mundo, junto a la copiloto sudafricana Taye Perry, formando uno de los pocos equipos íntegramente femeninos. Sin duda, un equipo a seguir.

03 Clase Challenger

La piloto saudí Dania Akeel conoce los desiertos del Dakar mejor que casi cualquier otro competidor de la lista de salida. La favorita local logró un sobresaliente Top 10 en su debut en la Challenger y ganó una etapa en la edición 2025, concretamente la durísima Etapa 10.

Can Dania Akeel add more stage wins or even the Challenger class overall? © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Akeel aspira a competir algún día en Ultimate, pero por ahora tiene asuntos pendientes en Challenger junto a su copiloto Stéphane Duple. Tras terminar tercera en el Mundial FIA de Rally-Raid, llega confiada y como clara candidata.

El ganador de la Challenger 2025, el argentino Nico Cavigliasso, también regresa y será de nuevo un aspirante serio a la victoria. Pero uno de los debutantes más peligrosos será el dos veces campeón de motos Kevin Benavides . Tras varias lesiones, cambia las dos ruedas por cuatro y tiene el conocimiento necesario para revolucionar la categoría al volante de un buggy BBR.

Kevin Benavides is debuting in the Challenger class after two Bike titles © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

04 Clase SSV

Francisco “Chaleco” López afronta ya su segunda década en el Dakar tras seguir la carrera hasta las dunas saudíes. El chileno —un icono en su país— fue protagonista en los años del Dakar en Sudamérica. Con tres títulos en Challenger y SSV, se siente como en casa en el desierto. Regresa en 2026 con la misión de seguir sumando éxitos en la SSV a los mandos del Maverick R de Can-Am.

05 Clase Bike

Red Bull KTM Factory Racing are the FIM Rally-Raid champs in both classes © Pawel Starzyk/Red Bull Content Pool

Después de crecer en una granja de manzanas en la Australia rural, fue en los International Six Days Enduro donde la carrera de Daniel Sanders comenzó realmente a dar frutos. Tras ayudar al equipo australiano a ganar el World Trophy de los ISDE, tuvo la oportunidad de disputar su primer Dakar. Su espectacular debut lo convirtió en el mejor rookie, y ahora regresa como actual campeón tras dominar por completo la edición 2025.

Después de cambiar GASGAS por el poderoso equipo Red Bull KTM Factory Racing, “Chucky” ganó cinco etapas —incluidas las tres primeras consecutivas— y lideró la general durante las 13 etapas para imponerse por 8m 50s. De vuelta con Red Bull KTM para el Dakar 2026, llega tras ganar cuatro de las cinco pruebas

Daniel Sanders has been on a roll and is ready to defend his Dakar crown © Kin Marcin/Red Bull Content Pool “La temporada ha sido increíble y no puedo agradecer lo suficiente al equipo. Ahora el objetivo es recompensarlos con otra victoria en Arabia Saudí”. Daniel Sanders

“Estoy pilotando bien, lo sé, y cuando piloto bien soy rápido; solo necesito pulir mis errores,” dijo Sanders tras lograr el título. “Sé que hay cosas que debo trabajar en mí mismo, pero tenemos un par de meses y sé qué debo mejorar. No solo es el aspecto físico; también el mental, y quiero estar listo para el Dakar. La temporada ha sido increíble y no puedo agradecer al equipo lo suficiente. El objetivo ahora es darles otra victoria en Arabia el próximo enero”.

Mientras su hermano mayor Kevin ha pasado a cuatro ruedas, Luciano Benavides sigue en moto y vuelve a unirse a Sanders en Red Bull KTM, después de ganar las Etapas 8 y 9 en 2025 camino de un cuarto puesto final. El excampeón del Mundial FIM de Rally-Raid está decidido a convertirse en el segundo ganador del Dakar de la familia Benavides, y cada año se acerca más.

Compitiendo para Red Bull KTM en la categoría Rally2 basada en motos de producción, pero perfectamente capaz de luchar con los Rally GP por puestos de honor, el español Edgar Canet es la gran promesa joven del Dakar 2026.

Luciano Benavides has the experience and raw speed needed to win © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Canet had a dream debut in 2025 and big things are expected at this Dakar © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

El piloto de 20 años mostró la velocidad y madurez de un futuro campeón en su debut en 2025, con un fenomenal octavo puesto y un segundo lugar en la Etapa 7. Ahora, con un año de experiencia y el título Rally2 del Mundial FIM en su palmarés, Canet será un rival a vigilar muy de cerca.

“De cara al Dakar, quiero mejorar mi resultado de este año y, la próxima temporada, pelear por la general,” afirma.

06 No te pierdas el Rally Dakar 2026

La séptima edición del Dakar en Arabia Saudí arranca el 3 de enero con grandes emociones a medida que la caravana avanza hacia la meta del 17 de enero. Miles y miles de kilómetros repartidos en 13 especiales que comienzan y terminan en Yanbu. El rally más duro del planeta está listo para demostrar, una vez más, cómo se ganó su infame reputación.