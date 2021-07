Radiografía de la nueva generación de freestylers argentinos

Si hay algo que no entra en discusión en Argentina, es que la última gran camada de batalladores forjó sus habilidades -y se pusieron a prueba constantemente- en El Quinto Escalón. La extinta competencia, que transcurría domingo por medio en el Parque Rivadavia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejó un gran vacío en el underground ya que servía de trampolín para aquellos competidores incipientes que buscaban triunfar en los escenarios. Muestra de ello fue el convenio entre Red Bull y dicho torneo en 2017, por el cual dos MCs tuvieron la posibilidad de clasificar directamente a la final nacional. Uno de ellos fue Wos, que a la postre fue quien representó a la albiceleste en la cita internacional realizada en México, y obtuvo el segundo lugar, que fue la piedra fundamental de una trayectoria que abarcó las dos siguientes ediciones, para coronarse campeón en una de ellas.

Si hay algo que no entra en discusión en Argentina, es que la última gran camada de batalladores forjó sus habilidades -y se pusieron a prueba constantemente- en El Quinto Escalón. La extinta competencia, que transcurría domingo por medio en el Parque Rivadavia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejó un gran vacío en el underground ya que servía de trampolín para aquellos competidores incipientes que buscaban triunfar en los escenarios. Muestra de ello fue el convenio entre Red Bull y dicho torneo en 2017, por el cual dos MCs tuvieron la posibilidad de clasificar directamente a la final nacional. Uno de ellos fue Wos, que a la postre fue quien representó a la albiceleste en la cita internacional realizada en México, y obtuvo el segundo lugar, que fue la piedra fundamental de una trayectoria que abarcó las dos siguientes ediciones, para coronarse campeón en una de ellas.

Si hay algo que no entra en discusión en Argentina, es que la última gran camada de batalladores forjó sus habilidades -y se pusieron a prueba constantemente- en El Quinto Escalón. La extinta competencia, que transcurría domingo por medio en el Parque Rivadavia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejó un gran vacío en el underground ya que servía de trampolín para aquellos competidores incipientes que buscaban triunfar en los escenarios. Muestra de ello fue el convenio entre Red Bull y dicho torneo en 2017, por el cual dos MCs tuvieron la posibilidad de clasificar directamente a la final nacional. Uno de ellos fue Wos, que a la postre fue quien representó a la albiceleste en la cita internacional realizada en México, y obtuvo el segundo lugar, que fue la piedra fundamental de una trayectoria que abarcó las dos siguientes ediciones, para coronarse campeón en una de ellas.

Otro abanderado significante es el cordobés Mecha, quien empezó a llamar la atención encabezando una hornada de feroces exponentes en el under de su provincia de origen. Luego de haber desarrollado una gran capacidad para la respuesta, consistentes y difíciles de revirar, tuvo un lapso de cosecha de grandes éxitos a nivel regional, al obtener cupos para competencias nacionales de segundo orden en las que volvería a destacar. Aquellas actuaciones le valieron un mayor reconocimiento, y retroalimentaron sus ansias de victoria. Así se convirtió en un partícipe constante en las máximas citas nacionales de los últimos años, y más recientemente en el plano internacional.

Otro abanderado significante es el cordobés Mecha, quien empezó a llamar la atención encabezando una hornada de feroces exponentes en el under de su provincia de origen. Luego de haber desarrollado una gran capacidad para la respuesta, consistentes y difíciles de revirar, tuvo un lapso de cosecha de grandes éxitos a nivel regional, al obtener cupos para competencias nacionales de segundo orden en las que volvería a destacar. Aquellas actuaciones le valieron un mayor reconocimiento, y retroalimentaron sus ansias de victoria. Así se convirtió en un partícipe constante en las máximas citas nacionales de los últimos años, y más recientemente en el plano internacional.

Otro abanderado significante es el cordobés Mecha, quien empezó a llamar la atención encabezando una hornada de feroces exponentes en el under de su provincia de origen. Luego de haber desarrollado una gran capacidad para la respuesta, consistentes y difíciles de revirar, tuvo un lapso de cosecha de grandes éxitos a nivel regional, al obtener cupos para competencias nacionales de segundo orden en las que volvería a destacar. Aquellas actuaciones le valieron un mayor reconocimiento, y retroalimentaron sus ansias de victoria. Así se convirtió en un partícipe constante en las máximas citas nacionales de los últimos años, y más recientemente en el plano internacional.

El Hip-Hop tiene un origen social y el freestyle no elude la tónica, siendo un gran escaparate para las expresiones del pueblo. El movimiento feminista que impulsó el empoderamiento de las mujeres y el cuestionamiento al status quo impuesto, dio pie al surgimiento de nuevas competidoras que se abrieron a paso firme en la primera línea de la escena. Nuevas freestylers se vieron afirmando el trabajo realizado por destacadas referentes de la talla de La Joaqui, Tink, Brasita o Rouse, que debieron derribar los obstáculos propios de una disciplina dominada comúnmente por varones. De la misma manera se empezaron a gestar espacios de mayor inclusión, que buscan liberarse de los vicios propios del machismo en las batallas, como Triple F (Federación Femenina de Freestyle) desarrollado en el Centro Cultural Recoleta. Roma es la máxima referente de esta generación, tras haber logrado imponer su estilo en dos finales nacionales de Red Bull Batalla consecutivas. Otra de las mujeres que empezó a figurar en los primeros planos fue Saga, quien logró colocarse entre los mejores del país en Batalla de Maestros (BDM) y ser convocada por God Level para integrar la selección argentina. Staner, por otro lado, es indicada por muchos como una gran promesa, y de a poco va afianzándose entre los mejores del panorama tras sus actuaciones en competencias como Baller Brand MVP o Combate Freestyle.

El Hip-Hop tiene un origen social y el freestyle no elude la tónica, siendo un gran escaparate para las expresiones del pueblo. El movimiento feminista que impulsó el empoderamiento de las mujeres y el cuestionamiento al status quo impuesto, dio pie al surgimiento de nuevas competidoras que se abrieron a paso firme en la primera línea de la escena. Nuevas freestylers se vieron afirmando el trabajo realizado por destacadas referentes de la talla de La Joaqui, Tink, Brasita o Rouse, que debieron derribar los obstáculos propios de una disciplina dominada comúnmente por varones. De la misma manera se empezaron a gestar espacios de mayor inclusión, que buscan liberarse de los vicios propios del machismo en las batallas, como Triple F (Federación Femenina de Freestyle) desarrollado en el Centro Cultural Recoleta. Roma es la máxima referente de esta generación, tras haber logrado imponer su estilo en dos finales nacionales de Red Bull Batalla consecutivas. Otra de las mujeres que empezó a figurar en los primeros planos fue Saga, quien logró colocarse entre los mejores del país en Batalla de Maestros (BDM) y ser convocada por God Level para integrar la selección argentina. Staner, por otro lado, es indicada por muchos como una gran promesa, y de a poco va afianzándose entre los mejores del panorama tras sus actuaciones en competencias como Baller Brand MVP o Combate Freestyle.

El Hip-Hop tiene un origen social y el freestyle no elude la tónica, siendo un gran escaparate para las expresiones del pueblo. El movimiento feminista que impulsó el empoderamiento de las mujeres y el cuestionamiento al status quo impuesto, dio pie al surgimiento de nuevas competidoras que se abrieron a paso firme en la primera línea de la escena. Nuevas freestylers se vieron afirmando el trabajo realizado por destacadas referentes de la talla de La Joaqui, Tink, Brasita o Rouse, que debieron derribar los obstáculos propios de una disciplina dominada comúnmente por varones. De la misma manera se empezaron a gestar espacios de mayor inclusión, que buscan liberarse de los vicios propios del machismo en las batallas, como Triple F (Federación Femenina de Freestyle) desarrollado en el Centro Cultural Recoleta. Roma es la máxima referente de esta generación, tras haber logrado imponer su estilo en dos finales nacionales de Red Bull Batalla consecutivas. Otra de las mujeres que empezó a figurar en los primeros planos fue Saga, quien logró colocarse entre los mejores del país en Batalla de Maestros (BDM) y ser convocada por God Level para integrar la selección argentina. Staner, por otro lado, es indicada por muchos como una gran promesa, y de a poco va afianzándose entre los mejores del panorama tras sus actuaciones en competencias como Baller Brand MVP o Combate Freestyle.

Por naturaleza, pese a contar con una gran extensión territorial, el grueso de actividades sociales, económicas y culturales de Argentina están centralizadas en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que nuclea a un tercio de la población nacional. Debido a esto, no es de extrañar que la mayoría de MCs exitosos y las competencias más importantes provengan de esta región. Actualmente existen una infinidad de torneos en el underground de la Capital Federal y las localidades que la circundan, que se crean y se disuelven constantemente. Con el correr del tiempo, según las mutaciones propias de la escena, se han logrado imponer distintos puntos competitivos de alta relevancia. Dentro de la capital destacan Fack Compety, Las Vegas Freestyle, Cultura Rap y Pueblo Rapper, mientras que en las zonas aledañas a ella se erigen Perros de Calle (Berazategui - Zona Sur), El Pintágono (Morón - Zona Oeste) y El Eje de la Rima (San Miguel - Zona Norte).

Por naturaleza, pese a contar con una gran extensión territorial, el grueso de actividades sociales, económicas y culturales de Argentina están centralizadas en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que nuclea a un tercio de la población nacional. Debido a esto, no es de extrañar que la mayoría de MCs exitosos y las competencias más importantes provengan de esta región. Actualmente existen una infinidad de torneos en el underground de la Capital Federal y las localidades que la circundan, que se crean y se disuelven constantemente. Con el correr del tiempo, según las mutaciones propias de la escena, se han logrado imponer distintos puntos competitivos de alta relevancia. Dentro de la capital destacan Fack Compety, Las Vegas Freestyle, Cultura Rap y Pueblo Rapper, mientras que en las zonas aledañas a ella se erigen Perros de Calle (Berazategui - Zona Sur), El Pintágono (Morón - Zona Oeste) y El Eje de la Rima (San Miguel - Zona Norte).

Por naturaleza, pese a contar con una gran extensión territorial, el grueso de actividades sociales, económicas y culturales de Argentina están centralizadas en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que nuclea a un tercio de la población nacional. Debido a esto, no es de extrañar que la mayoría de MCs exitosos y las competencias más importantes provengan de esta región. Actualmente existen una infinidad de torneos en el underground de la Capital Federal y las localidades que la circundan, que se crean y se disuelven constantemente. Con el correr del tiempo, según las mutaciones propias de la escena, se han logrado imponer distintos puntos competitivos de alta relevancia. Dentro de la capital destacan Fack Compety, Las Vegas Freestyle, Cultura Rap y Pueblo Rapper, mientras que en las zonas aledañas a ella se erigen Perros de Calle (Berazategui - Zona Sur), El Pintágono (Morón - Zona Oeste) y El Eje de la Rima (San Miguel - Zona Norte).