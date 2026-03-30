Entre todas las ideas presentadas, una de ellas se quedó con el pase para la final internacional que se realizará el próximo 1 de junio en San Francisco, California.

Se trata de NutriSyn, el proyecto presentado por Juan Ignacio Pastorino, que consta de una plataforma de nutrición recombinante que busca diseñar proteínas desde cero para optimizar la reparación muscular y el rendimiento deportivo. Su propuesta se destacó por su enfoque innovador y su capacidad para generar impacto utilizando tecnología.

Gracias a este reconocimiento, Juan Ignacio representará a Argentina en la Final Mundial de Red Bull Basement, donde competirá junto a proyectos de distintos países.

La final internacional será una experiencia inmersiva de tres días en San Francisco, en la cual los finalistas presentarán sus ideas frente a un panel global de jurados compuesto por inversores, venture capitalists y líderes de la industria tecnológica.

El premio global

Al finalizar la competencia, uno de los equipos será elegido como el Ganador Global de Red Bull Basement.

El equipo ganador recibirá USD 100.000 de financiamiento sin equity otorgados por Red Bull, destinados a llevar su producto al siguiente nivel.

Además, los tres mejores proyectos obtendrán USD 25.000 en créditos de Microsoft Azure, pensados para escalar su infraestructura tecnológica y continuar desarrollando sus soluciones con herramientas de nube e inteligencia artificial.

El ganador global también recibirá mentoría estratégica de Red Bull Ventures, con acompañamiento para convertir su MVP en un negocio real.

¡Felicitaciones al ganador! 🚀