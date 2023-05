Red Bull Mind the Gap Final Argentina 2023

Uno de los destacados fue Joel de Castro, quien pese a no llevarse el título nacional, realizó dos increíbles NBD (Never been done): un Backside 180 y Heelflip. Estos trucos le permitieron quedarse con el reconocimiento a “Skater del día”. En cuanto a las mujeres, la ganadora de la jornada fue Rocío Díaz, que se destacó en la final con un Kickflip perfectamente ejecutado.