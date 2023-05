Regional Buenos Aires Red Bull Batalla 2023

el freestyler de Bahía Blanca (no confundir con Exe DK de Corrientes) es uno de los grandes exponentes de esta generación. El año pasado ya lo vimos demostrando por qué se merece estar en la competencia al quedar en segundo lugar en la regional de Córdoba y avanzar hasta cuartos de la categoría nacional. En su audición ratificó tener el nivel para volver y dar revancha por el título de campeón nacional. Es un competidor muy completo que destaca sobre todo por su actitud en la tarima.

EXE, el freestyler de Bahía Blanca (no confundir con Exe DK de Corrientes) es uno de los grandes exponentes de esta generación. El año pasado ya lo vimos demostrando por qué se merece estar en la competencia al quedar en segundo lugar en la regional de Córdoba y avanzar hasta cuartos de la categoría nacional. En su audición ratificó tener el nivel para volver y dar revancha por el título de campeón nacional. Es un competidor muy completo que destaca sobre todo por su actitud en la tarima.

EXE, el freestyler de Bahía Blanca (no confundir con Exe DK de Corrientes) es uno de los grandes exponentes de esta generación. El año pasado ya lo vimos demostrando por qué se merece estar en la competencia al quedar en segundo lugar en la regional de Córdoba y avanzar hasta cuartos de la categoría nacional. En su audición ratificó tener el nivel para volver y dar revancha por el título de campeón nacional. Es un competidor muy completo que destaca sobre todo por su actitud en la tarima.

considerado la joya del freestyle nacional. Todo lo que G5 ha logrado en la escena underground argentina, y también el rodaje que ganó a nivel internacional, todavía no se vió reflejado en el escenario de Red Bull. El mc ya pasó por las clasificatorias en el año 2021 y el año pasado cayó en primera en regionales. Nadie duda de que tiene mucho que explotar en el escenario de los toros y este podría ser el año en que logre demostrar por qué es el favorito de muchísimos de sus colegas. Su estilazo tan crudo lo combina con grandes barras, gran uso de temáticas y empleo de dobles sentidos; por todo esto y más se lo considera de los más completos exponentes de las plazas de Buenos Aires.

G5, considerado la joya del freestyle nacional. Todo lo que G5 ha logrado en la escena underground argentina, y también el rodaje que ganó a nivel internacional, todavía no se vió reflejado en el escenario de Red Bull. El mc ya pasó por las clasificatorias en el año 2021 y el año pasado cayó en primera en regionales. Nadie duda de que tiene mucho que explotar en el escenario de los toros y este podría ser el año en que logre demostrar por qué es el favorito de muchísimos de sus colegas. Su estilazo tan crudo lo combina con grandes barras, gran uso de temáticas y empleo de dobles sentidos; por todo esto y más se lo considera de los más completos exponentes de las plazas de Buenos Aires.

G5, considerado la joya del freestyle nacional. Todo lo que G5 ha logrado en la escena underground argentina, y también el rodaje que ganó a nivel internacional, todavía no se vió reflejado en el escenario de Red Bull. El mc ya pasó por las clasificatorias en el año 2021 y el año pasado cayó en primera en regionales. Nadie duda de que tiene mucho que explotar en el escenario de los toros y este podría ser el año en que logre demostrar por qué es el favorito de muchísimos de sus colegas. Su estilazo tan crudo lo combina con grandes barras, gran uso de temáticas y empleo de dobles sentidos; por todo esto y más se lo considera de los más completos exponentes de las plazas de Buenos Aires.

, tercer año consecutivo buscando la clasificación a la Final Nacional. Este año con un gran video de clasificación volvió a demostrar el gran talento para improvisar con estímulos. El freestyler oriundo de Olavarría cuenta con la mejor rima de regionales de la temporada pasada en su batalla contra Staner. Aquella rima refleja muy bien su estilo, lo imparable que es con temáticas, y lo original y certero que es con sus punchlines. No hay lugar a dudas de que el formato de Red Bull le favorece y este año el mochilero vuelve con más experiencia, así que habrá que tenerlo en cuenta en las candidaturas.

YENKO , tercer año consecutivo buscando la clasificación a la Final Nacional. Este año con un gran video de clasificación volvió a demostrar el gran talento para improvisar con estímulos. El freestyler oriundo de Olavarría cuenta con la mejor rima de regionales de la temporada pasada en su batalla contra Staner. Aquella rima refleja muy bien su estilo, lo imparable que es con temáticas, y lo original y certero que es con sus punchlines. No hay lugar a dudas de que el formato de Red Bull le favorece y este año el mochilero vuelve con más experiencia, así que habrá que tenerlo en cuenta en las candidaturas.

YENKO , tercer año consecutivo buscando la clasificación a la Final Nacional. Este año con un gran video de clasificación volvió a demostrar el gran talento para improvisar con estímulos. El freestyler oriundo de Olavarría cuenta con la mejor rima de regionales de la temporada pasada en su batalla contra Staner. Aquella rima refleja muy bien su estilo, lo imparable que es con temáticas, y lo original y certero que es con sus punchlines. No hay lugar a dudas de que el formato de Red Bull le favorece y este año el mochilero vuelve con más experiencia, así que habrá que tenerlo en cuenta en las candidaturas.

, para muchos un gran candidato y no es para menos, el histórico rapero de Morón es bicampeón regional de Buenos Aires (2017 y 2018) y vuelve después de dos años de ausencia en la competencia de los toros. El mc tiene la chance de clasificar a su quinta final nacional, en sus anteriores participaciones cayó siempre contra un nombre fuerte de la jornada, aunque también hizo caer a varios candidatos como en aquella batalla histórica frente a Papo en el Luna Park. Después de tantos años, la experiencia puede jugarle a favor y si logra sacar chapa de ella, y de su estilo de rapero crudo y técnico, será muy difícil para sus oponentes hacer que se equivoque.

NACHO , para muchos un gran candidato y no es para menos, el histórico rapero de Morón es bicampeón regional de Buenos Aires (2017 y 2018) y vuelve después de dos años de ausencia en la competencia de los toros. El mc tiene la chance de clasificar a su quinta final nacional, en sus anteriores participaciones cayó siempre contra un nombre fuerte de la jornada, aunque también hizo caer a varios candidatos como en aquella batalla histórica frente a Papo en el Luna Park. Después de tantos años, la experiencia puede jugarle a favor y si logra sacar chapa de ella, y de su estilo de rapero crudo y técnico, será muy difícil para sus oponentes hacer que se equivoque.

NACHO , para muchos un gran candidato y no es para menos, el histórico rapero de Morón es bicampeón regional de Buenos Aires (2017 y 2018) y vuelve después de dos años de ausencia en la competencia de los toros. El mc tiene la chance de clasificar a su quinta final nacional, en sus anteriores participaciones cayó siempre contra un nombre fuerte de la jornada, aunque también hizo caer a varios candidatos como en aquella batalla histórica frente a Papo en el Luna Park. Después de tantos años, la experiencia puede jugarle a favor y si logra sacar chapa de ella, y de su estilo de rapero crudo y técnico, será muy difícil para sus oponentes hacer que se equivoque.

tercer intento en regionales de Buenos Aires. Si bien es su debut como Cabech, el streamer ya se había presentado en la instancia clasificatoria de la competencia en 2014 y 2017 con el aka BIZ. En su primer intento batalló con un joven Trueno; en el segundo avanzó a la instancia de cuartos luego de derrotar a KZ y cayó contra Tuqu. Después de 6 años de aquél encuentro, Cabech destacó con una audición excelente donde muestra su habilidad con los estímulos y un gran rapeo. Su habilidad para combinar barras y técnica parece no oxidarse, y aunque es una incógnita cómo puede explotar su parte competitiva, es muy posible que conecte con el público gracias a su estilo.

CABECH, tercer intento en regionales de Buenos Aires. Si bien es su debut como Cabech, el streamer ya se había presentado en la instancia clasificatoria de la competencia en 2014 y 2017 con el aka BIZ. En su primer intento batalló con un joven Trueno; en el segundo avanzó a la instancia de cuartos luego de derrotar a KZ y cayó contra Tuqu. Después de 6 años de aquél encuentro, Cabech destacó con una audición excelente donde muestra su habilidad con los estímulos y un gran rapeo. Su habilidad para combinar barras y técnica parece no oxidarse, y aunque es una incógnita cómo puede explotar su parte competitiva, es muy posible que conecte con el público gracias a su estilo.

CABECH, tercer intento en regionales de Buenos Aires. Si bien es su debut como Cabech, el streamer ya se había presentado en la instancia clasificatoria de la competencia en 2014 y 2017 con el aka BIZ. En su primer intento batalló con un joven Trueno; en el segundo avanzó a la instancia de cuartos luego de derrotar a KZ y cayó contra Tuqu. Después de 6 años de aquél encuentro, Cabech destacó con una audición excelente donde muestra su habilidad con los estímulos y un gran rapeo. Su habilidad para combinar barras y técnica parece no oxidarse, y aunque es una incógnita cómo puede explotar su parte competitiva, es muy posible que conecte con el público gracias a su estilo.

llega más maduro que nunca ya que pasó por formato de clasificatorias, por una Nacional, por el formato de regionales y hasta representó en el Torneo de Plazas en México. El freestyler oriundo de zona oeste lleva ya varios años en los primeros puestos del under, cuenta con varios títulos y siempre da batalla. Con el pasar de los años fue puliendo su flow, al punto que en la actualidad es una de sus características más notorias, pero además el rapero de Ituzaingó es muy bueno argumentalmente y se maneja muy bien con las temáticas.

MITO, llega más maduro que nunca ya que pasó por formato de clasificatorias, por una Nacional, por el formato de regionales y hasta representó en el Torneo de Plazas en México. El freestyler oriundo de zona oeste lleva ya varios años en los primeros puestos del under, cuenta con varios títulos y siempre da batalla. Con el pasar de los años fue puliendo su flow, al punto que en la actualidad es una de sus características más notorias, pero además el rapero de Ituzaingó es muy bueno argumentalmente y se maneja muy bien con las temáticas.

MITO, llega más maduro que nunca ya que pasó por formato de clasificatorias, por una Nacional, por el formato de regionales y hasta representó en el Torneo de Plazas en México. El freestyler oriundo de zona oeste lleva ya varios años en los primeros puestos del under, cuenta con varios títulos y siempre da batalla. Con el pasar de los años fue puliendo su flow, al punto que en la actualidad es una de sus características más notorias, pero además el rapero de Ituzaingó es muy bueno argumentalmente y se maneja muy bien con las temáticas.