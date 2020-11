Tata: la vuelta del rey

Dicha batalla tuvo de todo, de parte de Tata: el primer doble tempo en la competencia y unas respuestas que a día de hoy podemos considerarlas rimas célebres en la historia del freestyle nacional: “Tata viene con un flow copado para que te des cuenta que soy freestyler / miedo? guacho yo no le tengo miedo a nadie”. No conforme con una, esgrime una segunda réplica mortífera: “Tiro rima cuando lo hago y es vital / corona? no me importa el material”. Y esto sólo en su primer minuto de la jornada, en su segundo minuto saca a relucir su flow, un estilo único que pocas veces triunfaba en escenarios en aquel momento, clases de cómo seguir las pistas más punchline y respuesta, le dan la batalla frente a Dtoke.