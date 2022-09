Términos y Condiciones RBCC

TERMINOS DE PARTICIPACION

NO HAY OBLICACION DE COMPRA PARA LA PARTICIPACION. NO INCREMETARÁ LAS POSIBILIDADES DE GANAR.

ESTE TORNEO ESTA DISEÑADO COMO UN CONCURSO DE HABILIDADES. USAR EL SENTIDO COMÚN AL PARTICIPAR DE ESTE EVENTO. RESPETE Y ASEGURE LA SEGURIDAD PROPIA Y DE OTROS. NO TRASEGREDA O DAÑE LA PROPIEDAD DE NADIE.

Al participar en las Finales Nacionales y/o la Final Mundial de Red Bull Campus Clutch (a los efectos de estos Términos de Participación, individual y colectivamente "la Promoción"), usted ("Usted") y todo el equipo aceptan estar obligados por estos Términos de participación (los "Términos") y declara que cumple con todos los requisitos de elegibilidad a continuación. Esta Promoción está sujeta a estos Términos y a todas las leyes y reglamentos aplicables.

Para evitar dudas, los Clasificatorios Nacionales no están cubiertos por la definición de esta Promoción.

EL ORGANIZADOR

Esta Promoción (que consiste en las Finales Nacionales y la Final Mundial a los efectos de los Términos subyacentes) está a cargo de la siguiente entidad ("Organizador") cuyas oficinas registradas se encuentra en las siguiente direccion, cada una con el posible apoyo de socios de cooperación, proveedores de servicios y agencias, así como vendedores de boletos sujetos a sus respectivos acuerdos: Red Bull Argentina con sus oficinas registradas en Avenida Costanera Rafael Obligado 1221 C1425GOB. Sin embargo, la Final Mundial está a cargo de Red Bull do Brasil Ltda., cuyo domicilio social está ubicado en Avenida Cidade Jardim, 314, 1° sobreloja, 01454-000 Sao Paulo, Brasil; (todos los organizadores individualmente el “Organizador”).

Para evitar dudas, los Clasificatorios Nacionales anteriores fueron realizadas y organizados por un tercero como un Evento en línea. El Organizador está exclusivamente obligado a realizar y organizar las Finales Nacionales, las Finales Regionales y la Final Mundial bajo su propio riesgo.

En el caso de que esta Promoción se lleve a cabo a través de una o más plataformas de terceros, la Promoción no está vinculada a la(s) plataforma(s) de terceros y no está organizada, respaldada o administrada por, ni asociada de ninguna manera a dicha plataforma(s). Su uso en la(s) plataforma(s) de terceros está sujeto a los términos y condiciones que se encuentran en dicho sitio. El Organizador se exime de cualquier responsabilidad en caso de que Usted no cumpla con los términos y condiciones de la(s) plataforma(s) de terceros.

LA PROMOCIÓN (la “Promoción”)

El título de la promoción es Red Bull Campus Clutch.

Esta Promoción comienza después de Su calificación exitosa en los Clasificatorios Nacionales. La Promoción finaliza en diciembre de 2022.

ELEGIBILIDAD

Para ser elegible para obtener un premio, usted declara y garantiza que cumple con los siguientes criterios de elegibilidad:

Usted reconoce que es una persona física de 18 años de edad o más en el momento de la inscripción. Las personas menores de 18 años no pueden participar en esta Promoción ni transmitir o enviar Datos personales (todos los datos relacionados con Usted, como Sus datos de contacto, respuestas a la Promoción y fotografías) al Organizador. Es voluntario proporcionarnos sus datos personales; sin embargo, no podrá participar en la Promoción si no proporciona todos los datos personales requeridos.

Como ya ha participado en los Clasificatorios Nacionales en línea, ya sabe que:

Solo puedes participar en las Finales Nacionales y la Final Mundial como un equipo compuesto por 5 miembros del equipo. Todos los miembros del equipo deben cumplir con los criterios de elegibilidad a continuación en todo momento.

La Promoción solo está abierta y estos términos solo se aplican a los residentes de los países participantes enumerados a continuación, independientemente de su propia nacionalidad:

Argentina, Algeria; Australia; Austria; Belarus; Belgium; Bosnia and Herzegovina; Brazil; Bulgaria; Canada; Chile; Croatia; Denmark; Dominican Republic; Egypt; France; Germany; Greece; Guatemala, India; Indonesia; Ireland; Italy; Japan; Kenya; Kuwait; Latvia; Lithuania; Maledives; Montenegro; Netherlands; New Zealand; Nigeria; North Macedonia; Norway; Pakistan; Peru; Philippines; Poland; Portugal; Romania; Slovenia; South Africa; South Korea; Spain; Sri Lanka; Sweden; Switzerland; Taiwan; Turkey; United Arab Emirates; United Kingdom and United States of America.

Cada Participante debe haber estado inscrito en una universidad al menos en el momento de la inscripción para los Clasificatorios Nacionales en línea.

Tenga en cuenta que el Organizador no es responsable en los casos en que los Participantes no estén legalmente autorizados a participar en la Promoción debido a las leyes nacionales o locales.

El Organizador no es responsable en caso de que un Participante no sea física o mentalmente capaz de realizar alguna o todas las tareas descritas; no existe ningún derecho legal para participar en esta Promoción. El Organizador no es responsable en caso de que un Participante se lesione mientras realiza acciones con respecto a esta Promoción.

Los directores, funcionarios y empleados del Organizador, su matriz y cualquiera de sus respectivas empresas afiliadas, subsidiarias, agentes, cualquier empresa involucrada en el desarrollo o producción de la Promoción, asesores profesionales, proveedores de servicios de terceros o agencias de publicidad y promoción involucradas con esta Promoción, y los miembros de la familia inmediata (definidos para los fines de esta Promoción como hijos, hermanos, padres, parejas) y aquellos que viven en el mismo hogar de dichas personas (ya sea que estén relacionados legalmente o no) no son elegibles para participar o ganar ninguna recompensa en esta Promoción. El Organizador verificará estas condiciones consultando su base de datos al momento de la selección.

Como ya sabe, tenga en cuenta que el idioma oficial será el inglés y que todas las interacciones con el Organizador, incluidos estos Términos, el registro y otras instrucciones en el curso de la participación en esta Promoción, generalmente se realizarán en inglés. Cualquier traducción se proporciona únicamente como una cuestión de cortesía.

Ha completado con éxito las Clasificatorias Nacionales que fueron organizadas y organizadas como un Evento en línea por un tercero y no ganó ni recibió ningún premio por completar con éxito las Clasificatorias Nacionales, pero tiene derecho a participar en las Finales Nacionales. Usted reconoce que asumirá todos los costos posiblemente relacionados con Su participación en las Finales Nacionales (cuando se organicen como un Evento en el lugar, esto incluye especialmente y no se limita a todos los costos de viaje, comida y alojamiento, así como cualquier otro gasto que pueda surgir).

El Organizador no aceptará participaciones que sean: (a) generadas automáticamente por computadora; (b) completado por terceros (en Su nombre) o en masa; (c) ilegibles, han sido alterados, reconstruidos, falsificados o manipulados; o (d) incompletos. El Organizador se reserva el derecho de verificar la dirección de correo electrónico proporcionada por Usted, incluido, cuando sea necesario, cualquier consentimiento proporcionado por un Tutor para solicitar prueba de edad, identidad y/u otros detalles proporcionados en cualquier momento a su discreción. En caso de disputa, las participaciones que contengan una dirección de correo electrónico no válida o datos incorrectos sobre su edad o residencia se considerarán no elegibles. No debe participar en esta Promoción mediante el uso de múltiples cuentas de correo electrónico o cuentas de redes sociales. Si resulta evidente que ha utilizado varias cuentas de correo electrónico o cuentas de redes sociales para eludir esta regla, todas sus participaciones serán descalificadas.

REGLAS DE PARTICIPACIÓN, PROCESO DE SELECCIÓN Y LOS PREMIOS

Encontrarás toda la información relativa a la Promoción en www.redbullcampusclutch.com. Siga las instrucciones dadas paso a paso. Del organizador externo de las Clasificatorias Nacionales, recibirá un formulario de registro que le solicitará que proporcione al Organizador de las Finales Nacionales, las Finales Regionales y la Final Mundial ciertos datos, como Su nombre y dirección de correo electrónico. Para que Usted pueda participar en las Finales Nacionales, así como en las Finales Regionales y la Final Mundial, deberá completar este formulario en consecuencia. Dado que los Clasificatorios Nacionales se llevan a cabo en varios países simultáneamente, recibirá dicho formulario de registro del organizador externo del Evento en línea en diferentes momentos, según el país respectivo. Por favor, también consulte regularmente www.redbullcampusclutch.com para mantenerse informado sobre cualquier actualización en su país.

Como ya sabes, Red Bull Campus Clutch Argentina se compone de tres etapas. En el momento de participar en esta Promoción, como se define anteriormente, ya ha completado con éxito los Clasificatorios Nacionales en línea (etapa uno) organizados por un tercero. Tenga en cuenta que las Finales Nacionales (etapa dos) se llevan a cabo por separado y como un Evento en línea o presencial, según el país respectivo. Solo los ganadores de las Finales Nacionales podrán pasar a las Finales Mundiales.

No olvide que el equipo en el que ha ingresado principalmente a la etapa uno debe permanecer igual durante las etapas dos y tres , con la excepción de que a cada equipo se le permitirá reemplazar solo 1 (un) miembro del equipo en el curso de todos. tres etapas y solo si existen razones legítimas para dicha sustitución (por ejemplo, enfermedad) y sujeto a la aprobación del Organizador. El jugador reemplazado puede reincorporarse al mismo equipo en cualquier etapa posterior. Cada Participante solo puede ser parte de un equipo durante las tres etapas completas de Red Bull Campus Clutch (por ejemplo, no puede ser parte de dos equipos simultáneamente y si abandona un equipo, no puede unirse a otro equipo).

Como participante de esta Promoción, deberá cumplir con los términos y condiciones del editor del juego. Cualquier infracción de los T&C del editor del juego puede, a la sola discreción del Organizador, dar lugar a la descalificación de la Promoción sin derecho a reembolso alguno con respecto a los costes incurridos.

PASO UNO – Clasificatorias Nacionales

Ya has completado con éxito la etapa uno, los Clasificatorios Nacionales. Los Clasificatorios Nacionales fueron organizados por un tercero como un Evento en línea en Su país de residencia. Ha cumplido con todos los términos de participación que le proporcionó el organizador externo, así como con los términos y condiciones del editor del juego Valorant (juego gratuito).

Por haber completado con éxito la etapa uno, ha progresado a la etapa dos y no se le puede atribuir ningún premio adicional a esta etapa.

Todos los costos relacionados con Su participación en las Finales Nacionales (incluidos, entre otros, todos los costos de viaje, comida y alojamiento, así como cualquier otro gasto que pueda surgir, cuando las Finales Nacionales se organicen como Eventos en el lugar), correrán a cargo de tú mismo. Tenga en cuenta que no tiene ningún reclamo a este respecto contra el Organizador (especialmente, entre otros, el reembolso de dichos costos).

Otros gastos, incluidos pero no limitados a: gastos relacionados con el traslado a la estación aérea/ferroviaria del lugar de residencia y de regreso después de la Final Nacional, traslado desde y hacia el hotel u hostal, comidas, póliza de seguro médico, si es necesario, y cualquier otro costo no especificado directamente en esta cláusula de estos Términos y Condiciones relacionados con la participación en la Final Nacional corren a cargo de los propios participantes y no son compensados por el Organizador.

El Organizador no se responsabiliza ante los participantes por la imposibilidad de realizar un viaje a la Final Nacional por causas ajenas al Organizador, incluso en el caso de culpa del participante. En este caso, el Organizador tiene derecho a acreditar una derrota a dicho equipo.

PASO DOS – Finales Nacionales

Para participar en la etapa dos, las Finales Nacionales, deberá completar el formulario de registro que le proporcionó el organizador externo que organizó y acogió la etapa uno. Además, deberá jugar el juego Valorant (juego gratuito) son Su equipo y competir contra otros equipos que hayan ganado las Clasificatorias Nacionales en el mismo país participante, cumpliendo con todos los términos y condiciones del editor del juego respectivo.

La(s) fecha(s) exacta(s) de las Finales Nacionales (ya sea que se organicen como un Evento en línea o presencial) dependen de cada país participante y se anunciarán en www.redbullcampusclutch.com. Consulte regularmente www.redbullcampusclutch.com para mantenerse informado sobre cualquier actualización en su país.

El equipo ganador de cada Final Nacional será elegible para recibir las recompensas.

Por haber completado con éxito la etapa dos, has progresado a la etapa tres. Sin embargo, ningún otro premio es atribuible a esta etapa.

PASO TRES – Final Mundial

Ya completó el formulario de registro que le proporcionó el organizador externo que organizó y realizó la etapa uno. Para la etapa tres (la "Final mundial"), deberá jugar el juego Valorant (juego gratuito) Su equipo y competir contra otros equipos que ganaron las Finales nacionales, cumpliendo con todos los términos y condiciones del juego respectivo.

Debido a la situación mundial actual con respecto al COVID-19, las fechas exactas de la final mundial se anunciarán a su debido tiempo antes de la final mundial en www.redbullcampusclutch.com. Actualmente lo más probable es que se lleve a cabo del 11 al 16 de diciembre. Red Bull informará a los equipos ganadores de las Finales Nacionales por correo electrónico sobre todas las fechas de vuelos y eventos de la Final Mundial a su debido tiempo antes de la Final Mundial, así como cualquier posible aplazamiento de la Final Mundial. Además, dicho aplazamiento también se anunciará en www.redbullcampusclutch.com. Debido a la regulación de viajes existente, la doble vacunación es obligatoria para ingresar al país de la Final Mundial y participar.

El primer equipo en la tabla de clasificación del juego al final de la final mundial será el merecedor de la recompensa.

La recompensa para los ganadores de la Final Mundial es: Cada miembro del equipo ganador que participó en la Final Mundial recibirá un premio de 4.000,00 EUR (otros miembros del equipo ganador que jugaron las Clasificatorias y/o las Finales Nacionales pero no jugaron en las Finales Mundiales no tienen derecho a ningún premio) (PARA Argelia Argentina, Bielorrusia, Egipto, India, Kuwait, Nigeria, Pakistán, Sudáfrica, Sri Lanka, Turquía, Emiratos Árabes Unidos: El premio será pagado en la respectiva moneda local, valor asegurado a partir del día de la Final Mundial). Los ganadores de las recompensas se anunciarán en la final mundial en el sitio (o, si se lleva a cabo, a través de una transmisión en vivo), así como en www.redbullcampusclutch.com. Red Bull se pondrá en contacto con el equipo ganador para concertar el pago.

Si tiene alguna pregunta sobre la modalidad de la Promoción, envíe un correo electrónico a campusclutch@redbull.com. Si los merecedores de la recompensa seleccionados no cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en estos Términos, el Organizador volverá a sortear y seleccionará el equipo que ocupa el siguiente lugar en la tabla de líderes del juego. Si Usted es descalificado, el Organizador no tiene la obligación de publicar este hecho. El Organizador se compromete a garantizar la transparencia ya registrar adecuadamente el proceso de selección para que los resultados sean verificados.

No se aceptarán participaciones tardías, ilegibles, incompletas o corruptas. No se aceptará ninguna responsabilidad por entradas perdidas y la prueba de transmisión no se aceptará como prueba de recepción.

NOTIFICACIÓN Y RECLAMO DE PREMIOS

Los datos de contacto que proporcione en el formulario de registro que le proporcionó el organizador externo de la primera etapa se utilizarán para notificarle sobre cualquier recompensa que tenga derecho a recibir, así que asegúrese de mantenerlos actualizados y precisos.

El Organizador se pondrá en contacto con los destinatarios de los premios utilizando el número de teléfono o la dirección de correo electrónico proporcionados con la participación en la Promoción. En la notificación, los destinatarios de la recompensa recibirán detalles sobre cómo reclamar los premios. Tras la notificación, los destinatarios de la recompensa tendrán hasta 7 (siete) días para reclamar los premios. Si no se puede contactar a un destinatario de la recompensa o no está disponible, o no ha reclamado su recompensa dentro de este período, el Organizador se reserva el derecho a ofrecer la recompensa al siguiente participante elegible, seleccionado de acuerdo con el proceso de selección.

La recompensa es personal e intransferible y no puede ser reclamada por un tercero en Su nombre.

Se puede publicar una lista de los destinatarios de los premios en www.redbullcampusclutch.com, así como en sitios web de terceros. En el caso de que seas el destinatario de una recompensa, aceptas que el Organizador pueda divulgar tu información, p. nombre, apellido, apodo, de conformidad con lo anterior.

El plazo máximo de entrega no podrá ser superior a 90 (noventa) días contados a partir de la finalización de la Promoción o de la fecha de reclamación del premio. Cualquier retraso en relación con la entrega de las recompensas se comunicará a los destinatarios de las recompensas.

Cualquier otro costo y gasto incidental asociado con la aceptación y el uso de la recompensa, como tarifas de seguridad, propinas, tarifas de equipaje, refrigerios, bebidas y cargos incidentales, son responsabilidad del destinatario de la recompensa (y del acompañante del destinatario de la recompensa). Se puede proporcionar transporte terrestre en lugar de transporte aéreo si el destinatario de la recompensa reside dentro de un radio pequeño del destino, y no se proporcionará ninguna compensación o sustitución por la diferencia de valor.

Cada destinatario de la recompensa debe poseer y mostrar documentos de viaje válidos antes de la salida (p. ej., pasaporte válido u otra identificación aceptable emitida por el gobierno). El seguro de viaje y el dinero para gastos son responsabilidad específica del destinatario de la recompensa y su acompañante. Una vez emitidos los boletos de avión, no se permitirán cambios por parte del ganador. El Organizador determinará los medios de transporte (tren, línea aérea, aeropuertos, itinerario de vuelo) y el alojamiento durante la noche a su entera discreción. Pueden aplicarse restricciones, condiciones y limitaciones de viaje y alojamiento. El Organizador no reemplazará boletos o bonos de viaje perdidos, mutilados o robados. Los destinatarios de la recompensa y, si corresponde, sus acompañantes requerirán (y serán responsables del costo de obtener) un pasaporte válido y/o documentos de viaje válidos con al menos 6 meses de validez, así como las visas requeridas. En caso de que un equipo no pueda viajar (i) debido a un evento de fuerza mayor o (ii) con respecto a covid-19, Red Bull estudiará la posibilidad de que el equipo participe en línea. Sin embargo, la decisión la tomará Red Bull a su exclusivo criterio y no se iniciará ninguna discusión. Tenga en cuenta que no se proporcionarán alternativas en efectivo y que las recompensas que tiene derecho a recibir no son transferibles ni reembolsables.

En la medida permitida por la ley, el Organizador se reserva el derecho de reemplazar cualquiera o todas las recompensas con recompensas de igual o mayor valor.

Tenga en cuenta que no se reembolsarán gastos de viaje ni de otro tipo por la participación en la Promoción, excepto los mencionados expresamente en estos Términos. No se proporcionarán alternativas en efectivo y las recompensas que tiene derecho a recibir no son transferibles ni reembolsables.

El destinatario de la recompensa seguirá siendo responsable de todos los impuestos (incluidos los intereses y las multas) adeudados y pagaderos a las autoridades fiscales competentes con respecto a cualquier premio pagadero.

DERECHO DEL ORGANIZADOR DE CAMBIAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y A DESCALIFICAR

En la medida en que lo permita la ley, y sin afectar sus derechos legales, si, en opinión del Organizador, la Promoción se ve comprometida por algún evento fuera del control del Organizador, el Organizador se reserva el derecho de modificar, finalizar, enmendar o extender la Promoción sin responsabilidad ni responsabilidad. por cualquier cantidad o tipo de pérdida o daño que pueda resultarle a Usted o a cualquier tercero (ya sea directo o indirecto). Debe consultar nuestro sitio web www.redbullcampusclutch.com con regularidad para conocer los cambios que se aplicarán a partir de la fecha en que se cargan.

En cualquier momento durante la Promoción, el Organizador se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de anular o suspender votos, descalificar y/o eliminar a cualquier Participante si tiene motivos para creer que cuando la votación se utiliza como proceso de selección, cualquiera que vote por dicho finalista ha sido pagado, incentivado o presionado de cualquier forma para emitir su voto, ya sea por parte del finalista o de cualquier tercero y/o el Participante incumple estos Términos, hace trampa o, en su caso, cualquier otro tipo de conducta ilegal o inapropiada . La decisión del Organizador en relación con todos los asuntos relacionados con la Promoción es definitiva y no se entablará ninguna correspondencia.

En caso de que un participante ganador sea descalificado, perderá el premio y será seleccionado de acuerdo con el proceso de selección.

JUEGO LIMPIO

Usted garantiza que Su entrada no contiene material que viole o infrinja los derechos de otra persona o refleje una declaración política, incluidos, entre otros, los derechos de privacidad, publicidad o propiedad intelectual, no contenga nombres de marcas o marcas registradas, que no sean las del Organizador, que Usted tiene una licencia limitada para usar con el único propósito de esta Promoción, contener material con derechos de autor no creado por usted, que no sea material para el que tenga los derechos, consentimientos y permisos necesarios para usar, contener material que sea ofensivo, desagradable, peligroso, inapropiado, indecente, obsceno, odioso, malicioso, difamatorio, calumnioso o calumnioso y obtener material que sea ilegal, que viole o sea contrario a las leyes o reglamentos en cualquier jurisdicción donde se cree la entrada. En caso de que esta Promoción se lleve a cabo a través de una o más plataformas de terceros, Usted garantiza y declara que Su participación no infringe los Términos de las plataformas de terceros.

Por la presente, usted garantiza y declara que ha realizado y participado personalmente en la Promoción y que cumple con los criterios de elegibilidad de estos Términos asociados con los Materiales de participación (como se define a continuación) o Su propia creación de otros materiales, como el contenido generado por el usuario y que No ha utilizado ninguna ayuda prohibida, como robots automáticos, scripts, servicios u otras formas de manipulación.

Usted declara y garantiza que tiene el consentimiento expreso de cualquier persona identificable que aparezca en los Materiales de participación a su semejanza para ser utilizada de la manera establecida en estos Términos de participación, incluido el derecho del Organizador a usar la participación y la imagen para cualquier propósito comercial futuro sin restricciones Previa solicitud, obtendrá el consentimiento por escrito de dichas personas para el Organizador. Si alguna de las personas que aparecen en los Materiales de participación es menor de edad en su país o estado de residencia, se requiere el consentimiento por escrito y la firma de un padre o tutor legal. Los Materiales de participación no deben contener ninguna información de identificación personal de ninguna persona.

En caso de infracción de la Sección 7, deberá defender e indemnizar al Organizador contra cualquier reclamo de infracción basado en la ley de derechos de propiedad intelectual.

CESIÓN DE DERECHOS

Puede enviar el material, cuando corresponda, al Organizador en relación con la Promoción (colectivamente, los "Materiales de participación"). Los materiales de entrada pueden contener su voz, imagen, fotografía, declaraciones, información biográfica, actuaciones, nombre y semejanza de usted (o de otra persona) y otro contenido generado por el usuario.

Como contraprestación por Su participación en esta Promoción y la oportunidad de que Usted gane una recompensa, Usted cederá al Organizador todos los derechos establecidos en la ley aplicable y a los Materiales de participación en la mayor medida posible y ejecutará todos los instrumentos públicos o privados. que pudieran solicitarse a tal efecto, como condición para participar en la Promoción. En la medida en que los derechos no sean asignables, usted otorga al Organizador una licencia mundial, ilimitada, exclusiva, libre de regalías y transferible para usar los Materiales de inscripción para los fines de esta Promoción, incluida, entre otras, la visualización en todos y cada uno de los Los sitios web del Organizador y sus afiliados, incluidos los sitios web de redes sociales.

Usted declara y garantiza que todos los derechos, permisos, consentimientos y renuncias a los derechos morales necesarios (en la medida más amplia permitida por las leyes aplicables) se han obtenido debida y efectivamente de cualquier artista, presentador, colaborador u otra persona involucrada en los Materiales de participación o los derechos. , servicios o instalaciones en relación con ella.

En la medida permitida por la ley aplicable, se puede solicitar a los destinatarios de premios que participen en actividades promocionales y el Organizador se reserva el derecho de utilizar los nombres y direcciones de los destinatarios de premios, sus fotografías y grabaciones de audio y/o visuales de ellos en cualquier material promocional. en la medida en que cada destinatario de la recompensa esté de acuerdo. El Organizador solicitará el consentimiento del destinatario de la recompensa, cuando sea necesario. Usted reconoce expresamente que usted y cualquier persona que aparezca en los Materiales de participación tienen derecho a rechazar el uso de los Materiales de participación para material de marketing.

El Organizador tiene derecho a ceder y/o sublicenciar todos los derechos otorgados en esta Sección 8 a terceros, incluidos, entre otros, socios y/o patrocinadores de la Promoción, socios de plataformas y medios de comunicación de terceros, o afiliados del Organizador y para permitir para transferir o sublicenciar estos derechos.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y PRIVACIDAD DE DATOS

Puede encontrar información sobre cómo el Organizador puede recopilar, procesar y almacenar Sus datos personales para la Promoción y otros aspectos en nuestra Política de privacidad aquí: www.redbull.com/pp/en_INT

RESPONSABILIDAD Y GARANTIA

En la medida en que lo permita la ley, el Organizador, sus empleados, agentes o distribuidores no serán responsables bajo ninguna circunstancia de compensar al destinatario de la recompensa ni aceptarán ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, daño, lesión personal o muerte que ocurra como resultado de la participación. en la Promoción, además de recibir la recompensa.

El Organizador y el Grupo Red Bull excluyen toda responsabilidad hacia Usted por cualquier pérdida de ingresos, pérdida de ganancias, pérdida de buena voluntad, pérdida de datos, pérdida de oportunidad (en cada caso, ya sea directa o indirecta) y cualquier pérdida o daño indirecto o consecuente. incurrido o sufrido por Usted en relación con Su participación en la Promoción, a menos que dicha pérdida surja del incumplimiento por parte del Organizador o del Grupo Red Bull de sus obligaciones contractuales y legales, en cuyo caso Red Bull aún limita su responsabilidad por las situaciones antes mencionadas en la medida en que permitido por la ley aplicable.

El Organizador y el Grupo Red Bull no serán responsables de: entradas tardías, perdidas, retrasadas, dañadas, mal dirigidas, incompletas, ilegibles o ininteligibles; mal funcionamiento, fallas, demoras o dificultades telefónicas, electrónicas, de hardware o software, redes, Internet o computadoras; errores en la transmisión; entregas de notificaciones de recompensas intentadas pero no recibidas; cualquier pérdida sufrida por cualquier persona que ingrese o intente ingresar y/o participar en la Promoción, ya sea que la participación se pierda, no se envíe, se procese incorrectamente o no gane.

No existe ningún derecho legal para participar en esta Promoción. El Organizador no es responsable si usted no puede participar en la Promoción por cualquier motivo.

El Organizador no es responsable si Usted se lesiona mientras realiza acciones con respecto a esta Promoción. Usted declara que no tiene ninguna condición y no está afectado por ninguna circunstancia que le impida participar de manera segura en la Promoción o que represente un riesgo presente para otros al hacerlo. También acepta que no tiene prohibido participar en la Promoción por ningún motivo.

En ningún caso, el Organizador y el Grupo Red Bull serán responsables de cualquier falla o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones bajo estos Términos que surjan o sean causados por, directa o indirectamente, circunstancias o fuerzas fuera de su control razonable, incluyendo pero sin limitarse a huelgas, paros laborales, accidentes o casos fortuitos e interrupciones, pérdidas o mal funcionamiento de los servicios públicos, de comunicaciones o informáticos (software o hardware), cuando estas circunstancias constituyan una fuerza mayor según lo definido en la legislación local aplicable.

En la máxima medida permitida por la ley, no se aplican condiciones, garantías u otros términos a la Promoción y todos los productos gratuitos se otorgan "tal cual" y sin garantía de ningún tipo, expresa o implícita (incluida, entre otras, cualquier garantía implícita de satisfacción). calidad o aptitud para un propósito particular).

El Organizador excluye cualquier responsabilidad y/u obligación en caso de que la participación/la concesión de un premio requiera la aprobación de un Tutor. Esto se encuentra únicamente dentro de Su responsabilidad.

GENERAL

Si alguna disposición de los Términos se considerara inválida, ilegal o inaplicable, la validez, legalidad y aplicabilidad de las disposiciones restantes de los Términos no se verán afectadas ni perjudicadas de ninguna manera.

La última versión de los Términos estará disponible en el sitio web del Organizador.

Para preguntas generales que surjan de estos Términos y/o relacionadas con esta Promoción, comuníquese con campusclutch@redbull.com.