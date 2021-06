University Esports en Argentina

Luego de los apasionantes torneos internos que proclamaron a los representantes de cada universidad en nuestros títulos oficiales (League of Legends, Fortnite, Free Fire y Rainbow Six) desde el sábado 15 de Mayo hasta el domingo 4 de Julio se disputó la Fase Nacional del primer split de University Esports Argentina , sin embargo los equipos tuvieron una última oportunidad de mantenerse en la competencia en los Last Calls.