"VIENTO, la travesía de mi vida."

Santi: Soy muy vergonzoso, así que por un lado un poco de vergüenza y por otro lado mucha alegría que ya esté en las librerías. Fue un trabajo largo, y al principio empezó mal, me di cuenta que me estaba metiendo en algo que me costaba mucho, que no era mi territorio. Finalmente salió un proyecto muy lindo por haberlo compartido con Nico y con Héctor que hicieron un trabajo alucinante. Así que lindo que esté publicado y que la gente lo pueda disfrutar.