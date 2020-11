ZAINA: Segunda oportunidad

Con dicho campeonato Zaina demuestra estar a la altura de los pesos pesados de la Argentina, es por eso que al año siguiente vuelve a participar en Cruce de Campeones. Esta vez logra ganarle a Nachuty en primera, pero pierde frente a Sub en cuartos de final. Sin embargo, es invitado en la primera Final Internacional Élite en Asunción y tiene la oportunidad de medirse con grandes competidores del exterior como Neón, campeón de Red Bull Bolivia, en octavos; con Mister H de Paraguay, en cuartos; y el español Errecé, en semifinales.

