2012 – 2022: Best of Red Bull BC One Cypher Austria

From zero to hero, von Salzburg bis Wien, von B-Boy Cherry bis B-Girl Dora und B-Boy The Wolfer. Der 21. April 2012 brachte alles ins Rollen – vor fast genau 10 Jahren ging der erste nationale Cypher des größten 1vs1 B-Boying-Battles der Welt – Red Bull BC One – in der ARGEkultur Salzburg über die Bühne. Damals war es nicht mal ein Luftschloss, dass Breaking jemals olympisch werden würde – heute zählt man die Tage bis Paris 2024 herunter, bis die ersten Olympia-Medaillen vergeben werden. Es hat sich verdammt viel getan, darum werfen wir nochmals einen Blick zurück in die bewegte Historie des Red Bull BC One Cypher Austria.