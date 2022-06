7 Tipps, die fürs Ledge-Skaten wichtig sind

It’s all in the knees

Butter, Salz, oder auch einfach nur Wachs - gib dem Stein (oder Beton) eine gute Schicht davon ab, damit du beim Grinden und Sliden nicht stecken bleibst. Wichtig ist aber, dass du weißt wie du mit dem Gerutsche umgehst: taste dich erst vorsichtig an ein nicht vollständig gewachstes Ledge heran, damit du einschätzen kannst, wie sich das Ganze anfühlt. Wenn mehrere Leute an deiner Ledge-Session teilhaben, vergiss nicht sie vor ihrem nächsten Versuch vorzuwarnen: wenn du es einbutterst und niemand Bescheid weiß, ist unfreiwilliges Ausrutschen vorprogrammiert.

Tipp: Solltest du beim Absteigen oder sonstigen Manövern in Wachs und anschließend auf dein Board steigen, versuche dein Griptape von direkter Sonne fernzuhalten. So verhinderst du, dass Wachsflecken auf deinem Grip auftauchen.

