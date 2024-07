771 Solo Run by Michael Strasser

Michael Strasser did it again! Bereits zum dritten Mal holte sich Michael Strasser einen Weltrekord. Mit seinem

bewältigte der österreichische Extremsportler non-stop und ohne fremde Hilfe oder Begleitfahrzeug die 7 höchsten Berge der 7 Alpenländer – vom Mont Blanc in Frankreich bis zum Triglav in Slowenien. Nach dem Start am 2. Juli 2024 um 04:22 Uhr morgen am Fuß de Mont Blanc erreichte er sensationell nach nur 7 Tagen, 10 Stunden und 56 Minuten sein Ziel in Slowenien, am Fuße des Triglav, nachdem er ihn als letzten der 7 Berge bezwungen hatte. Es ist die "Fastest Known Time" für diese Challenge, eine Zeit für die Rekord- und Geschichtsbücher.