Du musst schon in der Vorbereitung an deine Grenzen gehen!

macht am 27. August 2022 zum ersten Mal in Innsbruck Station und schon jetzt geht der Puls nach oben, wenn man an den Anblick der Bergisel-Schanze denkt! Wo sonst nur die Skiflugadler in der Gegenrichtung um Weiten kämpfen, geht es heuer wieder 400 Meter steil bergauf! Dass es nicht leicht werden wird ist klar, trotzdem wollen wir jetzt einmal ganz ehrlich mit dir sein und dir kurz erklären, was auf dich zukommt.

ein paar Mal deinen Puls in die Höhe zu treiben, damit dein Körper und auch deinen Psyche am großen Tag wissen, was gespielt wird. Versuche ein bisschen die Grenzen nach oben zu verschieben und du wirst sehen, dass du leicht wieder Wind nach oben schweben wirst. Vielleicht nicht ganz so leicht, aber dein innerer Schweinehund wird es nicht leicht mir dir haben.

Red Bull 400 Weltmeister Ahmet Arslan, Ski-Bergsteiger Toni Palzer oder die sechsfache Berglauf-Weltmeisterin Andrea Mayr sind Stammgäste beim Red Bull 400 und wenn man diese Top-Athleten sieht, wie sie sich Meter für Meter nach oben arbeiten, kann man den Eindruck bekommen, dass sie die Gesetze der Physik ausschalten und ihnen die Steigung nichts anhaben kann. Sie lassen die Konkurrenz mühelos hinter sich und vergießen dabei kaum einen Schweißtropfen! Fühlt sich ziemlich komisch an, wenn man selbst nach Luft hechelt und jeden Zentimeter verflucht - auf der anderen Seite spornt es auch an Seite an Seite mit solchen Top-Athleten ins Rennen zu gehen. Kleiner Tipp: Versuch nicht, mit ihnen mitzuhalten, sondern geh dein eigenes Tempo und du wirst mit viel Stolz (und Muskelkater) belohnt werden.

Red Bull 400 Weltmeister Ahmet Arslan, Ski-Bergsteiger Toni Palzer oder die sechsfache Berglauf-Weltmeisterin Andrea Mayr sind Stammgäste beim Red Bull 400 und wenn man diese Top-Athleten sieht, wie sie sich Meter für Meter nach oben arbeiten, kann man den Eindruck bekommen, dass sie die Gesetze der Physik ausschalten und ihnen die Steigung nichts anhaben kann. Sie lassen die Konkurrenz mühelos hinter sich und vergießen dabei kaum einen Schweißtropfen! Fühlt sich ziemlich komisch an, wenn man selbst nach Luft hechelt und jeden Zentimeter verflucht - auf der anderen Seite spornt es auch an Seite an Seite mit solchen Top-Athleten ins Rennen zu gehen. Kleiner Tipp: Versuch nicht, mit ihnen mitzuhalten, sondern geh dein eigenes Tempo und du wirst mit viel Stolz (und Muskelkater) belohnt werden.

Red Bull 400 Weltmeister Ahmet Arslan, Ski-Bergsteiger Toni Palzer oder die sechsfache Berglauf-Weltmeisterin Andrea Mayr sind Stammgäste beim Red Bull 400 und wenn man diese Top-Athleten sieht, wie sie sich Meter für Meter nach oben arbeiten, kann man den Eindruck bekommen, dass sie die Gesetze der Physik ausschalten und ihnen die Steigung nichts anhaben kann. Sie lassen die Konkurrenz mühelos hinter sich und vergießen dabei kaum einen Schweißtropfen! Fühlt sich ziemlich komisch an, wenn man selbst nach Luft hechelt und jeden Zentimeter verflucht - auf der anderen Seite spornt es auch an Seite an Seite mit solchen Top-Athleten ins Rennen zu gehen. Kleiner Tipp: Versuch nicht, mit ihnen mitzuhalten, sondern geh dein eigenes Tempo und du wirst mit viel Stolz (und Muskelkater) belohnt werden.

Ist der Startschuss gefallen kannst du auf den ersten Metern im Flachstück noch einmal durchatmen und alle Kräfte bündeln, denn dann geht es ganz schnell ganz steil bergauf. Jetzt heißt es Kopf ausschalten und sich nicht unterkriegen lassen, auch wenn die Muskeln nach Hilfe schreien und die Lunge nach Sauerstoff bettelt. Eric Resell hat im letzten Jahr in Bischofshofen mit einer Zeit von 3:13.6 Minuten triumphiert – der Normalsterbliche braucht da schon gerne eine gute Minute mehr und die kannst du dir ruhig gönnen, denn das Motto heißt "oben ankommen und die Challenge so gut wie geht genießen!".

Ist der Startschuss gefallen kannst du auf den ersten Metern im Flachstück noch einmal durchatmen und alle Kräfte bündeln, denn dann geht es ganz schnell ganz steil bergauf. Jetzt heißt es Kopf ausschalten und sich nicht unterkriegen lassen, auch wenn die Muskeln nach Hilfe schreien und die Lunge nach Sauerstoff bettelt. Eric Resell hat im letzten Jahr in Bischofshofen mit einer Zeit von 3:13.6 Minuten triumphiert – der Normalsterbliche braucht da schon gerne eine gute Minute mehr und die kannst du dir ruhig gönnen, denn das Motto heißt "oben ankommen und die Challenge so gut wie geht genießen!".

Ist der Startschuss gefallen kannst du auf den ersten Metern im Flachstück noch einmal durchatmen und alle Kräfte bündeln, denn dann geht es ganz schnell ganz steil bergauf. Jetzt heißt es Kopf ausschalten und sich nicht unterkriegen lassen, auch wenn die Muskeln nach Hilfe schreien und die Lunge nach Sauerstoff bettelt. Eric Resell hat im letzten Jahr in Bischofshofen mit einer Zeit von 3:13.6 Minuten triumphiert – der Normalsterbliche braucht da schon gerne eine gute Minute mehr und die kannst du dir ruhig gönnen, denn das Motto heißt "oben ankommen und die Challenge so gut wie geht genießen!".