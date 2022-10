A Plague Tale: Requiem - Düstere Sightseeing-Tour in Südfrankreich

Drei Jahre ist es nun her, dass uns das französische Asobo Studio mit A Plague Tale: Innocence in der Haut des Geschwisterpaares Amicia und Hugo ins mittelalterliche Frankreich entführte. Der Nachfolger, A Plague Tale: Requiem, knüpft direkt daran an und erschafft eine düstere und zugleich intensive Atmosphäre , die es mit The Last of Us aufnehmen und euch in den malerischen Süden Frankreichs entführen will.