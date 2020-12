A1 eSports Fall Final Champions gekürt

Brawl Stars: Der Neuling in der Liga

Als Neuzugang unter den A1 eSports League Kategorien wurde das Mobile Game mit großer Spannung erwartet. Brosports und No OGs trennten sich im Finale mit einem 3:0. Während Brosports als Favorit in das Finale ging, da sie zuvor in der Gruppen- und Playoff-Phase nur ein einziges Match abgegeben hatten, waren die Jungs von No OGs eine absolute Überraschung . Sie haben sich nur sehr knapp überhaupt für die A1 eSports League qualifiziert, schafften es aber, stetig mehr Leistung abzurufen und haben es so verdient in das Finale geschafft.