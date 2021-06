A1 eSports Spring Finals: Matches und Sieger

Die A1 eSports League Austria gilt als konstante Größe in der österreichischen Esport Szene. Eine wichtiges Turnier für die gesamte DACH Region und besonders begehrt bei den heimischen Esport Athleten. Diese Spring Season fokussierte sich auf insgesamt vier Spiele , diese waren aufgeteilt in die Pro Series : Brawl Stars und Clash Royale und in Cups für VALORANT und League of Legends .