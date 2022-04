6 Wege, um sich für Red Bull 400 fit zu machen

Ob Indoor oder Outdoor - bei einem Treppenlauf wird dein Puls in die Höhe schnellen, somit simulierst du die körperlichen Höchstleistungen, die auch beim Red Bull 400 von dir abverlangt werden. Wie wäre es beispielsweise mit den 776 Stufen des Wiener Donauturms? Oder der Teilnahme beim Millenium Tower Run Up (2529 Stufen)? Unser heißer Tipp für alle Teilnehmer aus der steirischen Landeshauptstadt ist der Grazer Schlossberg : Von der Altstadt geht es über den Friedenssteig und den Herbersteingarten auf 421 Stufen und 750 Meter am besten im Laufschritt nach oben. Egal, für welche Möglichkeit du dich entscheidest, bei einem Stiegenlauf tankst du nicht nur Kondition, du kräftigst nebenbei auch genau jene Muskulatur, die du auch für den Run auf die Schanze brauchst. Worauf wartest du also noch?