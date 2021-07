Red Bull X-Alps 2021: Chrigel Maurer, der Unbesiegbare

sieben Mal in Folge gewinnt, dem gebührt aller Respekt der Welt. Vor seiner Leistung, den Strapazen, die der Schweizer Christian Maurer jedes Jahr auf sich nimmt und seinen immer wieder mutigen Entscheidungen während des Rennens, die gefühlt immer goldrichtig sind. So auch heuer in der Jubiläumsausgabe des wohl härtesten Abenteuerrennen der Welt, bei dem auch nur die weltweit besten Hike-und-Fly-Athleten auf der Starterliste standen.

Wir verneigen uns vor dem "Schweizer Uhrwerk" Christian 'Chrigel' Maurer. Egal um welchen Wettkampf es geht – wer sieben Mal in Folge gewinnt, der darf sich zurecht als Maestro feiern lassen. Wer dann noch dazu so ein Extremrennen wie das

"Es war nicht nur die längste Route in der Geschichte der Veranstaltung, sondern vor allem in der zweiten Woche herrschten für die Teilnehmer wirklich raue Bedingungen."

