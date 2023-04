Action pur! 5 Spiele, wie John Wick

Einmal so cool sein wie John Wick: Ein Mann, ein Ziel. Und gefühlt Nichts kann einen aufhalten. Diese Art von Power-Fantasie wollen viele Spiele vermitteln. Bereits damals war dies genau das Ziel von Spielen wie Duke Nukem oder Doom. Das Konzept der Ein-Mann-Armee ist im Gaming kein neues. Wer sich allerdings ein paar eher moderne Spiele geben möchte, die einem genau diesen Vibe vermitteln - wir haben hier fünf, recht unterschiedliche, Titel für euch, die in exakt diese Kerbe schlagen.

Shadow Warrior 3

Japan trifft absurde Action in Shaodw Warrior 3 © Devolver Digital

Wer non-stop Action sucht, die sich selbst auch nicht wirklich ernst nimmt, der ist bei Shadow Warrior genau richtig. Teil drei ist 2022 unter Devolver Digital erschienen und führt den Geist der Reihe gekonnt weiter. Bei Shadow Warrior handelt es sich um einen First-Person-Shooter, bei dem ihr aber durchaus auch einmal zum Katana greift.

Das Tempo des Games ist hoch und die bunte Optik hebt den Titel sehr von anderen Genre-Vertretern wie den Doom-Reboots ab. Auch die kernigen One-Liner des Protagonisten geben Shadow Warrior einen passenden Action-Film-Flair.

Wer zum Beispiel früher die Titel der Serious Sam-Reihe gespielt hat, weiß genau, was auf einen zukommt und welches Level an Unsinn hier auf einen wartet. Es ist auf jeden fall schwer, sich nicht wie ein absoluter Superstar zu fühlen, während man sich in Highspeed durch die japanisch angehauchten Stages kämpft.

Just Cause 4

Auf ins Getümmel! Der Wingsuit hilft beim Fortbewegen © Square Enix

Die Just Cause-Reihe ist dafür bekannt, wie kreativ man ein ganzes Fass an Zerstörung über einer Open World auskippen kann. Der vierte Teil der Serie gibt Spielern zusätzlich noch mehr Möglichkeiten, fix von A nach B zu kommen. Unter anderem mit einem Wingsuit oder dem bewährten Greifhaken, mit dem man sich einfach an ein Flugzeug hängen kann.

Es ist dabei unmöglich sich nicht wie in einem überzogenen Action-Blockbuster zu fühlen. Wenn man aus der Luft in ein belagertes Dorf eindringt, alles in die Luft jagt und letztendlich mit einem gestohlenen Helikopter entkommt, fühlt man das Adrenalin durch die Adern pumpen. Just Cause gibt einem das Gefühl, eine wahre Ein-Mann-Armee zu sein. Eine cooler Power-Trip, der durch die vielen spielerischen Möglichkeiten immer wieder für neue, verrückte Momente sorgt.

Burnout Paradise

Was keinem guten Action-Film fehlen darf, ist eine spektakuläre Verfolgungsjagd. Wer diesen Aspekt in Game-Form erleben möchte, der hat natürlich eine breite Auswahl. Der aktuelle Teil der Need for Speed-Reihe wäre natürlich dabei eine solide Wahl. Das Team hinter dem Spiel sind auch die Schöpfer des Burnout-Franchise. Dieses hat zwar leider lange keinen aktuellen Teil mehr erhalten, durfte aber glücklicherweise den Remaster ihres Open World-Racers Burnout Paradise erleben.

Wer es in seinem Rennspiel richtig krachen lassen möchte, ist bei Burnout perfekt aufgehoben. Riskantes Fahren füllt euren Turbo und ermöglicht es euch, eure Konkurrenz mit brachialen Take-Downs aus dem Weg zu räumen. Es ist schier unmöglich den Puls ruhig zu halten, während man mit rasendem Tempo durch den Gegenverkehr brettert. Eine großartige Spielereihe, die hoffentlich irgendwann ein Comeback feiern darf.

Sifu

Ihr könnt euch in Sifu auch mit unterschiedlichen Waffen ausrüsten © Sloclap

Dass Sifu sich von klassischen Kung-Fu-Filmen hat inspirieren lassen, ist kein Geheimnis. Es ist beeindruckend, wie gut das Spiel genau diesen Vibe in Game-Form präsentieren kann. Und aufgrund des kniffligen Schwierigkeitsgrades ist es nicht ungewöhnlich, dass ihr die Level des Spiels mehrmals durchlaufen werdet, bis ihr erfolgreich seid. Dabei lernt ihr das Layout der Stages, die Angriffsmuster der Gegner und die Position von Power-Ups immer besser kennen und werdet dadurch zu einer gut geölten Martial-Arts-Maschine.

Und sobald ihr diesen Punkt erreicht habt, geht ihr durch die Stages wie ein Karate-Gott. Wie Neo in der Matrix kontert ihr jeden Move eurer Feinde, hebelt jede Offensive aus und trefft die Schwachpunkte der Gegner mit Präzision. Es kann natürlich etwas dauern, bis ihr so sehr im Flow seid, dass dieses Niveau erreicht ist, aber gerade Fans von Soulsborne-Spielen finden diesen Gameplay-Loop bestimmt ansprechend.

Bayonetta 3

Das Kampfsystem von Bayonetta ist eines der besten des Genres © Nintendo

Natürlich gibt es auch großartige Spiele für solche, die ihre Action am liebsten mit Power-Frauen in der Hauptrolle erleben. Der aktuelle Teil von Platinum Games Bayonetta-Reihe bietet neben der namensgebenden Umbra-Hexe auch die Möglichkeit, ihre Freundin Jeanne und den Neuzugang Violet zu spielen.

Bayonetta 3 strotzt nur so vor Style und pausenloser Action. Jede Sekunde ist gefüllt mit Wow-Momenten, absurder Akrobatik, krachenden Combos und fetziger Musik. Auch hier bekommt ihr das Gefühl, dass die Heldinnen echte Naturgewalten sind, die man durch fast nichts aufhalten kann. Solltet ihr von dieser Art von Spiel nicht genug bekommen, so bietet euch Capcoms Devil May Cry 5 einen ähnlichen Ansatz. Aber auch andere Titel von Platinum Games, wie zum Beispiel der Third-Person-Shooter Vanquish dürften euch sicher gefallen.

Generell sind die Spiele der Bayonetta-Reihe alle wahre Action-Perlen. Die komplette Trilogie ist mittlerweile auf der Nintendo Switch zu bekommen.

